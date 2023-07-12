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Сейм Польши призвал Украину принять вину в Волынской резне

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Сейм Польши 11 июля, в 80-ю годовщину Волынской резни, в полном составе принял постановление в память о погибших, в котором призывает Украину признать свою вину. Об этом сказано на официальном сайте нижней палаты парламента.

По данным местных СМИ, в голосовании приняли участие 440 депутатов, и все они единогласно решили, что Киев должен принять вину за эти события.

В тексте постановления говорится о том, что 11 июля страна отмечает день памяти всех жертв геноцида, который спланировали руководители Организации украинских националистов (запрещена в РФ). Эта трагедия унесла жизни свыше 100 тыс. поляков. Еще несколько сотен тыс. человек были вынуждены бежать из дома, боясь за свою жизнь.

Сейм также подчеркнул, что важно «провести эксгумацию, достойно захоронить и почтить память всех жертв геноцида».

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Ранее, 9 июля, президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда посетили мессу в память о жертвах Волынской резни. Месса прошла в кафедральном костеле Святых Петра и Павла в городе Луцке.

В середине июня заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что Польша ждет от Украины не единичных извинений за Волынскую резню 1943 года, а комплексного подхода к решению проблемы погибших.

В годы Великой Отечественной войны украинский националист и пособник нацистов Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (запрещена в РФ) и был идеологом событий 1943 года, называемых Волынской резней.

Тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек. В 2023 году трагическому событию исполняется 80 лет.

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