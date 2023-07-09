Зеленский встретился с Дудой перед годовщиной Волынской резни

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда посетили мессу в память о жертвах Волынской резни. Об этом говорится 9 июля в Telegram-канале украинского лидера.

Месса прошла в кафедральном костеле Святых Петра и Павла в городе Луцке.

Служба прошла как с участием православного священнослужителя, так и с участием католического.

В середине июня замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что Польша ждет от Украины не единичных извинений за Волынскую резню 1943 года, а комплексного подхода к решению проблемы погибших.

Ранее, в мае, пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина заявил о том, что Киев должен извиниться за те события. Он призвал Зеленского взять на себя ответственность за трагедию и принести извинения, подчеркнув, что Варшава уже признала вину за преступления, совершенные против украинцев, но со стороны Киева подобного шага нет.

В апреле замдиректора Института международных отношений и общественной политики Ягеллонского университета Витольд Сокала отметил, что обсуждение Волынской резни важно для польского народа, это их «незаживающая рана».

Польские историки всегда расценивали Волынскую резню 1942–1943 годов как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек.

Апогеем зверств стало 11 июля 1943 года, когда украинские националисты осуществили скоординированные нападения на поляков более чем в 100 населенных пунктах, в основном на Волыни.

В 2023 году трагическому событию исполняется 80 лет.