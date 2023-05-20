В МИД Польши призвали Зеленского взять ответственность за Волынскую резню

Президент Украины Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность за Волынскую резню и принести извинения. Об этом 19 мая заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина в интервью Onet.pl.

«Я сожалею, и, пожалуйста, прости меня» — эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее пока не хватает», — сказал дипломат.

Он добавил, что Варшава уже признала вину за преступления, совершенные против украинцев, но со стороны Киева подобного шага нет.

Ясина также отметил, что именно Украина блокирует обсуждение событий Волынской резни во время контактов между двумя странами, и призвал поднять этот вопрос на высшем уровне. Представитель польского МИДа выразил надежду, что грядущее 80-летие трагедии изменит ситуацию.

Ранее, 6 апреля, замдиректора Института международных отношений и общественной политики Ягеллонского университета Витольд Сокала отметил, что обсуждение Волынской резни важно для польского народа, это их «незаживающая рана». Он также указал на то, что разговор с Зеленским на эту тему мог бы проверить справедливость украинского лидера по отношению к Варшаве.

В тот же день обозреватель Ванесса Гера отметила обеспокоенность Польши по поводу исторических событий, связанных с преступлениями на Волыни. Она также привела факты из истории, гласящие, что более 100 тыс. жителей Польши погибли от насилия со стороны украинцев. Апогеем зверств стало 11 июля 1943 года, известное как «кровавое воскресенье», когда украинские повстанцы осуществили скоординированные нападения на поляков более чем в 100 населенных пунктах, в основном на Волыни.