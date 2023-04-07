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Польский политолог оценил темы разговора Зеленского с Дудой в Варшаве

Политолог Сокала: тема Волынской резни должна обсуждаться с Украиной
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Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
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Президента Украины Владимира Зеленского стоило спровоцировать на обсуждение болезненных для Польши тем, заявил замдиректора Института международных отношений и общественной политики Ягеллонского университета Витольд Сокала в беседе с EADaily 6 апреля.

Комментируя само выступление украинского президента, Сокало назвал его хорошим политическим маркетингом, которому его, предположительно, научили США.

По мнению Сокала, обсуждение Волынской резни важно для польского народа, это их «незаживающая рана». Он также указал на то, что разговор с Зеленским на эту тему смог бы проверить справедливость украинского лидера по отношению к Варшаве.

«Да, на мгновение станет неловко? Это тяжело, политика жестока, а руководителям государств налогоплательщики платят не за то, чтобы они пили шампанское, грелись в лучах фонарей и веселились, а делали важные дела», — подчеркнул политик.

Он призвал Польшу включать тему с преступлениями украинских националистов во времена Великой Отечественной войны в повестку дня, несмотря на явное нежелание Киева обсуждать историю.

5 апреля Зеленский вместе со своей женой прибыли в Польшу в рамках официального визита. На время пребывания в государстве у него были запланированы встречи с польским коллегой Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и рядом других лиц.

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6 апреля обозреватель Ванесса Гера отметила обеспокоенность Польши по поводу исторических событий, связанных с преступлениями на Волыни. Она также привела факты из истории, гласящие, что более 100 тыс. жителей Польши погибли от насилия со стороны украинцев. Апогеем зверств стало 11 июля 1943 года, известное как «кровавое воскресенье», когда украинские повстанцы осуществили скоординированные нападения на поляков более чем в 100 населенных пунктах, в основном на Волыни.

Днем ранее на польском портале Myśl Polska вышел материал, посвященный влиянию украинских националистов на будущие поколения. Автор указал, что почитание таких деятелей, как Степан Бандера, заставило воспитывать население Украины в традициях ненависти к своим территориальным соседям. По его мнению, Украина является тем государством, где «абсолютно необходима денацификация».

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