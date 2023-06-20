В Варшаве потребовали от Киева решить проблему погибших в Волынской резне

Польша ждет от Украины не единичных извинений за Волынскую резню 1943 года, а комплексного подхода к решению проблемы погибших. Об этом заявил во вторник, 20 июня, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF.

Отвечая на вопрос о том, должен ли президент Украины Владимир Зеленский извиниться перед Польшей за трагические события в Волыни, произошедшие 80 лет назад, Яблоньский заявил, что в первую очередь необходимо найти комплексный подход к решению проблемы погибших.

«Мы не хотим одного заявления, одной декларации, одних извинений. Мы хотим, чтобы этот вопрос решался комплексно, на долгосрочную перспективу. Суть в том, чтобы провести эксгумацию, почтить память жертв», — сказал Яблоньский.

В частности, RMF уточняет, что глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович в одном из своих интервью заявил, что Киев не разрешит эксгумацию погибших во время Волынской резни, поскольку Польша не восстановила разрушенный памятник украинским националистам в Подкарпатье.

Однако замминистра во время интервью опроверг данное заявление и сказал, что памятник был восстановлен, но не в изначальном виде, что не устроило украинскую сторону, сообщает радиостанция.

При этом Яблоньский выразил уверенность, что конфликт между Варшавой и Киевом будет решен положительно и Польша сможет приступить к работам по эксгумации.

«Мы работаем над тем, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Я оптимистично настроен в том, что работа идет в правильном направлении, что уже начались некоторые работы по эксгумации», — сказал замминистра.

В годы Великой Отечественной войны украинский националист и пособник нацистов Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и был идеологом событий 1943 года, называемых Волынской резней.

Тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек. В 2023 году трагическому событию исполняется 80 лет.

1 мая на сайте офиса президента Украины была зарегистрирована петиция с предложением учредить орден имени украинского националиста и пособника нацистов Бандеры. Для рассмотрения президентом она должна набрать 25 тыс. голосов.

В январе Верховная рада удалила из своего аккаунта в Twitter пост с информацией о 114-й годовщине со дня рождения Бандеры после критики со стороны правительства Польши. Днем ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявлял, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры.