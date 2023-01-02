Премьер Польши напомнит Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом он сказал, отвечая 2 января на вопросы журналистов.

У Моравецкого поинтересовались реакцией польского правительства на то, что Верховная рада Украины разместила в своем профиле в Twitter информацию о дне рождения Бандеры.

«Мы крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере, мы очень-очень негативны», — напомнил глава польского кабмина.

Он подчеркнул, что заявит об этом в первом разговоре со Шмыгалем. «Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен», — заключил политик.

Ранее, 24 декабря, в заповеднике Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами Степана Бандеры и президента США Джо Байдена.

Директор заповедника отметил, что Украина должна научиться в современной трактовке показать свою идентичность.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень.

Варшава считает Бандеру, в частности, идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней. Тогда украинские националисты напали одновременно на порядка 150 польских деревень, погибло от 100 тыс. до 130 тыс. человек.