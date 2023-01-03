Верховная рада после возмущения Польши удалила пост о Бандере

Верховная рада Украины 3 января удалила из своего аккаунта в Twitter пост с информацией о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Соответствующая запись появилась на странице верховной рады Украины в Twitter 1 января. В ней была опубликована информация о годовщине Бандеры, которую сопровождало фотография украинского министра обороны Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры.

Публикация вызвала волну возмущения в Польше. На следующий день, 2 января, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры.

На следующий день, 3 января, запись исчезла из аккаунта рады.

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, выступая 3 января в эфире Польского радио, высказал мнение, что украинцы «прислушались к голосу Польши».

«Это знак того, что украинцы, однако, прислушались к нашему голосу. Хочу ясно заявить, что со стороны польского государства нет никакого согласия на отдание уважения Степану Бандере — идеологу украинских националистов, которые уничтожили десятки тысяч поляков на Волыни», — заявил Мулярчик.

При этом, как стало известно в этот же день, в Польше начали оправдывать роль Бандеры в Волынской резне 1943 года. В частности, слова, оправдывающие Бандеру, произнес глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Якуб Кумох эфире польской радиостанции RMF FM.

Кумох, комментируя трактовку событий Второй мировой войны со стороны Варшавы и Киева, заявил, что с Бандерой «ситуация иная, чем с теми, кто несет непосредственную ответственность или виноваты в волынском преступлении».

Власти Израиля же, по информации газеты Haaretz, в свою очередь, заявили, что ничего не могут сделать с культом Бандеры на Украине, хотя и возмущены его чествованием. Как говорится в материале, израильские власти уже неоднократно призывали Киев «не реабилитировать и не прославлять антисемитов», имея в виду прославление культа Бендеры, однако так и не были услышаны. В этом же году дипломаты воздержались от каких-либо призывов.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень.

В Польше исторически считают Бандеру идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней. В тот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек.