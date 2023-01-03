Реклама
Прямой эфир
Мир
Верховная рада после возмущения Польши удалила пост о Бандере
Мир
Politico узнало от отказе Зеленскому на просьбу поставить ракеты ATACMS
Мир
СМИ сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях Украины
Мир
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить
Мир
В Израиле заявили о бессилии что-либо сделать с культом Бандеры на Украине
Мир
Турция и Болгария заключили на 13 лет соглашение о поставках СПГ
Армия
ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации «иностранного легиона»
Армия
Минобороны подтвердило удар по району ж/д станции Дружковка в ДНР
Мир
В Польше назвали поставляемое Киеву вооружение металлоломом и рухлядью
Политика
Путин провел встречу с главой Минобрнауки РФ Фальковым
Общество
ОМС полноценно заработает в новых регионах РФ в 2024 году
Общество
В Москве хотят удвоить сеть наземного метро в 2023 году

Верховная рада после возмущения Польши удалила пост о Бандере

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховная рада Украины 3 января удалила из своего аккаунта в Twitter пост с информацией о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

«На Украине господствующей идеологией стал нацизм в обработке Бандеры»
Экс-премьер страны Николай Азаров — о денацификации и отношении людей к специальной военной операции РФ

Соответствующая запись появилась на странице верховной рады Украины в Twitter 1 января. В ней была опубликована информация о годовщине Бандеры, которую сопровождало фотография украинского министра обороны Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры.

Публикация вызвала волну возмущения в Польше. На следующий день, 2 января, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры.

На следующий день, 3 января, запись исчезла из аккаунта рады.

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, выступая 3 января в эфире Польского радио, высказал мнение, что украинцы «прислушались к голосу Польши».

«Это знак того, что украинцы, однако, прислушались к нашему голосу. Хочу ясно заявить, что со стороны польского государства нет никакого согласия на отдание уважения Степану Бандере — идеологу украинских националистов, которые уничтожили десятки тысяч поляков на Волыни», — заявил Мулярчик.

При этом, как стало известно в этот же день, в Польше начали оправдывать роль Бандеры в Волынской резне 1943 года. В частности, слова, оправдывающие Бандеру, произнес глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Якуб Кумох эфире польской радиостанции RMF FM.

Кумох, комментируя трактовку событий Второй мировой войны со стороны Варшавы и Киева, заявил, что с Бандерой «ситуация иная, чем с теми, кто несет непосредственную ответственность или виноваты в волынском преступлении».

Власти Израиля же, по информации газеты Haaretz, в свою очередь, заявили, что ничего не могут сделать с культом Бандеры на Украине, хотя и возмущены его чествованием. Как говорится в материале, израильские власти уже неоднократно призывали Киев «не реабилитировать и не прославлять антисемитов», имея в виду прославление культа Бендеры, однако так и не были услышаны. В этом же году дипломаты воздержались от каких-либо призывов.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень.

В Польше исторически считают Бандеру идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней. В тот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023