В Польше начали оправдывать роль Бандеры в Волынской резне

В Польше начали оправдывать роль лидера украинских националистов Степана Бандеры в Волынской резне 1943 года. В частности, слова, оправдывающие Бандеру, произнес глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире польской радиостанции RMF FM во вторник, 3 января.

Кумох, комментируя трактовку событий Второй мировой войны со стороны Варшавы и Киева, заявил, что с Бандерой «ситуация иная, чем с теми, кто несет непосредственную ответственность или виноваты в волынском преступлении».

«Здесь это надо разграничить. Степан Бандера в то время сидел в концентрационном лагере», — отметил Кумох.

При этом он добавил, что в Польше «без энтузиазма» относятся к прославлению Киевом личности Бандеры.

«Конечно, культ Степана Бандеры не является чем-то, на что мы реагируем с каким-либо энтузиазмом, чем-то, на что мы реагируем позитивно. Польско-украинские отношения должны основываться на правде, на уважении тех, кто отдали свои жизни в результате польско-украинских конфликтов, были убиты», — сказал Кумох.

Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления лидера украинских националистов Степана Бандеры, после того как Верховная рада Украины разместила в своем профиле в Twitter информацию о дне рождения Бандеры.

До этого, 24 декабря, в заповеднике Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами Степана Бандеры и президента США Джо Байдена. При этом отмечалось, что фигура Бандеры по размерам в несколько раз превышает фигуры американского президента и библейских персонажей. Объясняя смысл данной инсталляции, директор заповедника отметил, что Украина должна научиться в современной трактовке показать свою идентичность.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень.

В Польше исторически считают Бандеру идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней. В тот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек.