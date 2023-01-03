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В Израиле заявили о бессилии что-либо сделать с культом Бандеры на Украине

Haaretz: в Израиле признались, что «ничего не могут сделать» с культом Бандеры на Украине
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Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO
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В Израиле заявили, что ничего не могут сделать с культом лидера украинских националистов Степана Бандеры на Украине, хотя и возмущены его чествованием. Об этом говорится в материале газеты Haaretz от 2 января.

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Как отмечает автор Сэм Сокол, израильские власти уже неоднократно призывали Киев «не реабилитировать и не прославлять антисемитов», имея в виду прославление культа Бендеры, однако так и не были услышаны. В этом же году дипломаты воздержались от каких-либо призывов.

«Посольство Израиля в Киеве не опубликовало в этом году заявления, а источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что «мы много раз четко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать, по крайней мере, на данный момент», — говорится в статье.

Ранее в этот день, 3 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры.

Однако жители Польши в комментариях к публикации издания Gazeta.pl высмеяли Моравецкого за его слова. В частности, как отметили некоторые комментаторы, Варшава знала об отношении властей Украины к национализму, однако всё равно поставляла им оружие и деньги.

24 декабря в заповеднике Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами Степана Бандеры и президента США Джо Байдена. Директор заповедника отметил, что Украина должна научиться в современной трактовке показать свою идентичность.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень.

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