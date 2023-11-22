 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Новая категория заемщиков появится в России в следующем году
Мир
Небензя сообщил о проведении заседания СБ ООН по Украине 8 декабря
Мир
Нетаньяху заявил о предстоящем тяжелом решении по освобождению заложников
Мир
Европарламент включил Крым в Россию на карте
Происшествия
Российский актер театра и кино Максим Шахров погиб в ДТП в возрасте 27 лет
Мир
Москва направила Хельсинки ноту протеста из-за демонстрации танка РФ
Мир
Спецборт МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии вопросы строительства Союзного государства
Общество
Путин назвал институт семьи основой России
Общество
Собянин анонсировал открытие катков с искусственным льдом в Москве 24 ноября
Мир
Глава МИД Армении не примет участия в заседаниях ОДКБ в Минске
Общество
Родившим до 25 лет предложили давать пособие в 200 тыс. рублей
Общество
Пробки в Москве вечером 21 ноября достигли 9 баллов
/

Стоп, машины: Польша расширяет транспортную блокаду Украины

Фермеры грозят закрыть еще один контрольно-пропускной пункт
Фото: Getty Images/Anadolu Agency
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польские фермеры вслед за дальнобойщиками планируют присоединиться к блокировке погранпереходов с Украиной. С 6 ноября фактически остановлена работа трех пунктов пропуска, на этой неделе аграрии намерены перекрыть четвертый. Среди требований — отмена льгот для Киева, которые привели к демпингу цен со стороны украинских грузоперевозчиков. В Европе отказываются пересматривать параметры послаблений, однако эксперты считают, что на определенные уступки пойти всё же придется. Останутся ли у Украины маршруты для экспорта товаров — в материале «Известий».

Польские фермеры грозят блокадой Украине

К бастующим на границе с Украиной польским дальнобойщикам могут присоединиться фермеры, об этом пишет агентство Bloomberg. Если это произойдет, то к трем уже, по сути, заблокированным пунктам пропуска добавится еще один.

Сейчас крайне затруднена работа КПП «Корчева – Краковец», «Гребенное – Рава-Русская», «Дорогуск – Ягодин». Теперь же около 100 фермеров из ассоциации «Преданная деревня» хотят устроить трехдневную акцию на пункте «Медыка – Шегини» начиная с 23 ноября.

Фермеры — первая из пострадавших групп. Сейчас это транспортные компании. Вопрос в том, кто будет следующим, — говорит один из организаторов акции Лукаш Мартин.

забастовка перевозчиков
Фото: Global Look Press/Attila Husejnow

Блокада погранпереходов началась 6 ноября, и сказать, что это стало полной неожиданностью для украинских властей, нельзя. Еще в конце октября в ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром» предупреждали, что польские грузоперевозчики могут заблокировать все КПП, а также заявляли, что акция может продлиться два месяца.

Дальнобойщики перегородили подъездные пути к КПП своими транспортными средствами и пропускают только легковые автомобили, автобусы, а также грузы гуманитарного и военного назначения. Грузовики же, пишут СМИ, проезжают пункты пропуска по одному в час.

Дальнобой с тенью: к чему приведет новый конфликт Украины и Польши
Украинская экономика задыхается из-за блокады на западной границе

Ситуация создает напряженность по обе стороны границы. В частности, Bloomberg пишет, что в обеих странах на пропускных пунктах застряло около 20 тыс. автомобилей — не только грузовых, но и частных. 20 ноября замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач сообщил, что на пункте «Краковец – Корчова» находится около 1,2 тыс. большегрузов, а на «Рава-Русская – Гребенное» — около 500.

Кроме того, Украина обвиняет поляков в задержках поставок гуманитарных и опасных грузов.

«Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях. Передаем информацию об этих случаях польским коллегам из министерства инфраструктуры. Ждем ответа, как это соотносится с заявлениями [польской стороны] о беспрепятственном пересечении [границы] такими грузами», — написал Деркач в соцсетях.

пробка на границе
Фото: Getty Images/Omar Marques

Если верить одному из очевидцев, со стороны Украины пробка из фур начинается за 53 км до польской границы. Также в Сети появляются видео стычек между украинскими и польскими водителями: в одном из роликов мужчина посоветовал своему украинскому коллеге отправиться на линию фронта, а не на границу, в другом поляк, видимо, для придачи веса своим аргументам высказывал недовольство украинскому дальнобойщику с топором в руке. Украинцы же отвечают, что они «защищают Польшу от России».

В чем причина конфликта

Недовольство польских грузоперевозчиков вызвано тем, что после начала российской спецоперации Евросоюз предоставил Киеву льготы, которые фактически уравняли Украину в правах с другими странами ЕС. Теперь же они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (в настоящий момент она отменена), а также приостановить действие лицензий компаний, которые были основаны после февраля 2022 года.

Утопленник на глубине: к чему приведет новая ссора Украины и Польши
Эксперты рассказали о последствиях конфликта

Уступки со стороны ЕС создают недобросовестную конкуренцию со стороны Украины, считают протестующие. Украинцы действительно готовы демпинговать цены, лишь бы продолжать работать в сложившихся условиях. Например, одна из транспортных компаний из Днепра (бывший Днепропетровск) до старта акций предлагала доставить грузы из Киева в Варшаву за €1404 или в Краков за €1548. В 2021 году тарифы за те же маршруты доходили до €4 тыс. В этих условиях поставщикам выгоднее обращаться за услугами украинских, а не польских компаний. До введения льгот, пишут СМИ, Варшава контролировала 35% перевозок, сейчас — около 10%, что, разумеется, не устраивает польские компании.

Для Киева ситуация складывается тоже нелучшим образом. С одной стороны, Украина еще до начала СВО последовательно сокращала торговые связи с Россией и Белоруссией, а после февраля 2022 года свела отношения с соседними государствами на нет. С другой, морской путь транспортировки тоже весьма ограничен. Остается только направление на Запад.

украинские дальнобойщики
Фото: Getty Images/Anadolu Agency


И Польша в этой конфигурации становится естественным и главным транспортно-логистическим хабом не только для поставок украинской продукции на мировые рынки, но и импорта товаров на Украину. По информации местных СМИ, цены на доставку снова выросли — до €4 тыс.

— Из-за больших очередей многие украинские перевозчики отказываются ехать в Польшу, а, соответственно, в [польских] портах накапливается товар, который стремительно заполняет склады, и его необходимо оттуда вывозить, — сказал украинскому порталу один из перевозчиков.

Повышая ставки: как поссорились Киев и Варшава
Почему формально неплохие отношения соседей на практике оказались натянутыми

Киев мог бы перенаправить грузы в сторону других стран, например Венгрии и Словакии, однако именно эти государства, когда речь заходила о защите собственных фермеров во время зерновых споров, блокировали украинский импорт. Сейчас члены союзов автомобилистов этих стран, а также Чехии и Литвы обратились с письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть соглашение, которое, по сути, установило грузовой безвиз для украинских дальнобойщиков. Срок действия документа истекает летом 2024 года.

Правда, в ЕС еще на прошлой неделе ответили, что любое повторное введение разрешений или квот на автомобильные перевозки с территории Украины юридически невозможно, поскольку такие действия нарушили бы актуальное соглашение между Евросоюзом и Киевом.

забастовка перевозчиков
Фото: Global Look Press/Anastasiia Smoliyenko

Переходный период в Польше

При этом блокировка пограничных пунктов происходит в достаточно сложный политический период и для самой Польши: после недавних парламентских выборов всё еще не сформировано правительство. Причем в данный момент право собрать кабинет министров дано Матеушу Моравецкому, представителю партии «Право и справедливость», которая набрала больше всего голосов, однако ей не хватило мандатов для большинства. Моравецкий возглавлял польский кабмин до осенних выборов, и это говорит о том, что польское руководство стремится сохранить текущее положение дел.

Расчеты грузоперевозчиков только на это промежуточное состояние. Потому что в любом другом варианте с ними поступили бы очень жестко. В Польше помнят, как в конце 1990-х тех же протестующих фермеров разгоняли, когда ЕС ввел свои нормы и квоты, и никого это не волновало, — рассказал «Известиям» доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш.

Последние перед диктатурой: почему выборы в Польше называют историческими
Эксперты рассказали, что голосование изменит для России и Украины

Требования, предъявляемые польскими водителями грузовиков, эксперт считает резонными и понятными, поскольку «украинские дальнобойщики забирают у них всякий рынок и оставляют голодными». Кроме того, эта позиция поддерживается широкими массами населения.

При этом в экспертном сообществе есть консенсус относительно того, что «Праву и справедливости» вряд ли удастся собрать правительство, поскольку у оппозиции больше шансов сформировать коалицию, а потому, скорее всего, новым премьер-министром станет Дональд Туск, который будет опираться на «Гражданскую платформу».

Лидер польской оппозиции Дональд Туск

Лидер польской оппозиции Дональд Туск

Фото: REUTERS/Johanna Geron

— В этом плане в рамках внутренних пертурбаций брать на себя ответственность за жесткие расправы с собственными дальнобойщиками из польских руководителей никто не хочет, — добавил Коктыш.

Часть требований даже может быть удовлетворена, считает политолог Денис Денисов.

Там должен быть компромисс, если говорить с нейтральной стороны. Но он сложнодостижим, поскольку после начала СВО для Украины были практически полностью открыты и либерализованы все ограничения ЕС, в том числе в плоскости таких экономических операций, как грузоперевозки. И в этих условиях, конечно, большой вопрос — как этот компромисс должен выглядеть, чтобы удовлетворить польских фермеров, говорит собеседник «Известий».

Гонор донора: в чем состоит польская стратегия по разделу Украины
Варшава ждет, чем закончится военный конфликт

И ответ на этот вопрос может быть найден в относительно недавней истории, когда Польша в одностороннем порядке ввела запрет на импорт украинской сельхозпродукции для защиты собственных аграриев. Сейчас ситуация может повернуться точно так же: ЕС не станет отменять своих решений по либерализации грузоперевозок с Украиной, но Польша будет игнорировать эти требования, считает Кирилл Коктыш.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир