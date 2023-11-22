Стоп, машины: Польша расширяет транспортную блокаду Украины

Польские фермеры вслед за дальнобойщиками планируют присоединиться к блокировке погранпереходов с Украиной . С 6 ноября фактически остановлена работа трех пунктов пропуска , на этой неделе аграрии намерены перекрыть четвертый . Среди требований — отмена льгот для Киева, которые привели к демпингу цен со стороны украинских грузоперевозчиков. В Европе отказываются пересматривать параметры послаблений, однако эксперты считают, что на определенные уступки пойти всё же придется . Останутся ли у Украины маршруты для экспорта товаров — в материале «Известий».

Польские фермеры грозят блокадой Украине

К бастующим на границе с Украиной польским дальнобойщикам могут присоединиться фермеры , об этом пишет агентство Bloomberg. Если это произойдет, то к трем уже, по сути, заблокированным пунктам пропуска добавится еще один.

Сейчас крайне затруднена работа КПП «Корчева – Краковец», «Гребенное – Рава-Русская», «Дорогуск – Ягодин» . Теперь же около 100 фермеров из ассоциации «Преданная деревня» хотят устроить трехдневную акцию на пункте «Медыка – Шегини» начиная с 23 ноября.



— Фермеры — первая из пострадавших групп. Сейчас это транспортные компании. Вопрос в том, кто будет следующим , — говорит один из организаторов акции Лукаш Мартин.

Фото: Global Look Press/Attila Husejnow

Блокада погранпереходов началась 6 ноября, и сказать, что это стало полной неожиданностью для украинских властей, нельзя. Еще в конце октября в ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром» предупреждали, что польские грузоперевозчики могут заблокировать все КПП , а также заявляли, что акция может продлиться два месяца.

Дальнобойщики перегородили подъездные пути к КПП своими транспортными средствами и пропускают только легковые автомобили, автобусы, а также грузы гуманитарного и военного назначения. Грузовики же, пишут СМИ, проезжают пункты пропуска по одному в час .

Ситуация создает напряженность по обе стороны границы. В частности, Bloomberg пишет, что в обеих странах на пропускных пунктах застряло около 20 тыс. автомобилей — не только грузовых, но и частных . 20 ноября замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач сообщил, что на пункте «Краковец – Корчова» находится около 1,2 тыс. большегрузов, а на «Рава-Русская – Гребенное» — около 500.

Кроме того, Украина обвиняет поляков в задержках поставок гуманитарных и опасных грузов.

« Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях . Передаем информацию об этих случаях польским коллегам из министерства инфраструктуры. Ждем ответа, как это соотносится с заявлениями [польской стороны] о беспрепятственном пересечении [границы] такими грузами», — написал Деркач в соцсетях.

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Если верить одному из очевидцев, со стороны Украины пробка из фур начинается за 53 км до польской границы. Также в Сети появляются видео стычек между украинскими и польскими водителями : в одном из роликов мужчина посоветовал своему украинскому коллеге отправиться на линию фронта, а не на границу, в другом поляк, видимо, для придачи веса своим аргументам высказывал недовольство украинскому дальнобойщику с топором в руке. Украинцы же отвечают, что они «защищают Польшу от России» .

В чем причина конфликта

Недовольство польских грузоперевозчиков вызвано тем, что после начала российской спецоперации Евросоюз предоставил Киеву льготы, которые фактически уравняли Украину в правах с другими странами ЕС . Теперь же они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (в настоящий момент она отменена), а также приостановить действие лицензий компаний, которые были основаны после февраля 2022 года.

Уступки со стороны ЕС создают недобросовестную конкуренцию со стороны Украины, считают протестующие. Украинцы действительно готовы демпинговать цены, лишь бы продолжать работать в сложившихся условиях . Например, одна из транспортных компаний из Днепра (бывший Днепропетровск) до старта акций предлагала доставить грузы из Киева в Варшаву за €1404 или в Краков за €1548. В 2021 году тарифы за те же маршруты доходили до €4 тыс . В этих условиях поставщикам выгоднее обращаться за услугами украинских, а не польских компаний. До введения льгот, пишут СМИ, Варшава контролировала 35% перевозок, сейчас — около 10%, что, разумеется, не устраивает польские компании.

Для Киева ситуация складывается тоже нелучшим образом. С одной стороны, Украина еще до начала СВО последовательно сокращала торговые связи с Россией и Белоруссией , а после февраля 2022 года свела отношения с соседними государствами на нет. С другой, морской путь транспортировки тоже весьма ограничен. Остается только направление на Запад .

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И Польша в этой конфигурации становится естественным и главным транспортно-логистическим хабом не только для поставок украинской продукции на мировые рынки, но и импорта товаров на Украину. По информации местных СМИ, цены на доставку снова выросли — до €4 тыс.

— Из-за больших очередей многие украинские перевозчики отказываются ехать в Польшу, а, соответственно, в [польских] портах накапливается товар, который стремительно заполняет склады, и его необходимо оттуда вывозить, — сказал украинскому порталу один из перевозчиков.

Киев мог бы перенаправить грузы в сторону других стран, например Венгрии и Словакии , однако именно эти государства, когда речь заходила о защите собственных фермеров во время зерновых споров, блокировали украинский импорт . Сейчас члены союзов автомобилистов этих стран, а также Чехии и Литвы обратились с письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть соглашение, которое, по сути, установило грузовой безвиз для украинских дальнобойщиков. Срок действия документа истекает летом 2024 года.

Правда, в ЕС еще на прошлой неделе ответили, что любое повторное введение разрешений или квот на автомобильные перевозки с территории Украины юридически невозможно, поскольку такие действия нарушили бы актуальное соглашение между Евросоюзом и Киевом.

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Переходный период в Польше

При этом блокировка пограничных пунктов происходит в достаточно сложный политический период и для самой Польши : после недавних парламентских выборов всё еще не сформировано правительство. Причем в данный момент право собрать кабинет министров дано Матеушу Моравецкому, представителю партии «Право и справедливость», которая набрала больше всего голосов, однако ей не хватило мандатов для большинства . Моравецкий возглавлял польский кабмин до осенних выборов, и это говорит о том, что польское руководство стремится сохранить текущее положение дел.

— Расчеты грузоперевозчиков только на это промежуточное состояние. Потому что в любом другом варианте с ними поступили бы очень жестко . В Польше помнят, как в конце 1990-х тех же протестующих фермеров разгоняли, когда ЕС ввел свои нормы и квоты, и никого это не волновало, — рассказал «Известиям» доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш.

Требования, предъявляемые польскими водителями грузовиков, эксперт считает резонными и понятными, поскольку «украинские дальнобойщики забирают у них всякий рынок и оставляют голодными» . Кроме того, эта позиция поддерживается широкими массами населения.

При этом в экспертном сообществе есть консенсус относительно того, что «Праву и справедливости» вряд ли удастся собрать правительство, поскольку у оппозиции больше шансов сформировать коалицию, а потому, скорее всего, новым премьер-министром станет Дональд Туск, который будет опираться на «Гражданскую платформу».

Лидер польской оппозиции Дональд Туск Фото: REUTERS/Johanna Geron

— В этом плане в рамках внутренних пертурбаций брать на себя ответственность за жесткие расправы с собственными дальнобойщиками из польских руководителей никто не хочет , — добавил Коктыш.

Часть требований даже может быть удовлетворена, считает политолог Денис Денисов.

— Там должен быть компромисс, если говорить с нейтральной стороны. Но он сложнодостижим, поскольку после начала СВО для Украины были практически полностью открыты и либерализованы все ограничения ЕС , в том числе в плоскости таких экономических операций, как грузоперевозки. И в этих условиях, конечно, большой вопрос — как этот компромисс должен выглядеть, чтобы удовлетворить польских фермеров, говорит собеседник «Известий».