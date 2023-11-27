Неравный дальнобой: в Польше грозят полностью заблокировать КПП с Украиной

Протест польских дальнобойщиков расширяется: теперь грузоперевозчики угрожают заблокировать все КПП с Украиной до выполнения их требований . Ситуация на границе складывается критическая, там стоят сотни грузовиков, польские работники требуют отменить льготы, предоставленные Киеву и спровоцировавшие падение цен на услуги грузоперевозок. Ситуация развивается на фоне неопределенности в польской политике, однако вряд ли она сильно изменится после прихода к власти Дональда Туска, считают эксперты. О том, что происходит на польско-украинской границе, — читайте в материале «Известий» .

Заблокировать оставшееся

Ситуация на польско-украинской границе продолжает деградировать: уже несколько недель заблокированы КПП «Ягодин – Дорогуск», «Карковец – Корчева» и «Рава-Русская – Гребенное», с прошлой недели временно блокируется четвертый пункт «Медика – Шегини», а с этой недели блокада последнего может стать круглосуточной, предупреждали на Украине .

Тем временем протестующие г рузоперевозчики в Польше грозят перекрыть вообще все КПП на границе с Украиной . «Мы будем усиливать наши протестные действия и не пропускать [грузовые] автомашины с Украины на всех пограничных переездах в Польшу», — цитирует телеканал Polsat представителя польского комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Адама Издебского.

Польские дальнобойщики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом Киеву после начала российской спецоперации , которые фактически установили для украинских водителей «безвиз» по Европе. Это привело к снижению цен на услуги грузоперевозок . В частности, протестующие требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, а также приостановить действие лицензий компаний, которые были основаны после февраля 2022 года.

Грузовики ждут пересечения украинско-польской границы на КПП «Рава-Русская» Фото: REUTERS/Roman Baluk

Погранпереезды блокируются с 6 ноября, и ситуация на границе складывается критическая: в очередях погибли уже два украинских водителя. Польские дальнобойщики перегородили подъездные пути к КПП своими транспортными средствами и пропускают через пункт только легковые автомобили , а также, как заявляется, грузы гуманитарного и военного назначения. Грузовики проезжают по одному в час.

Только на КПП в Медике очередь из грузовиков растянулась на 30 км, время ожидания в пробке достигает 127 часов. Ситуация осложняется минусовыми температурами, установившимися в регионе: водители жалуются, что вынуждены оставлять двигатели включенными, а потому растет и расход топлива .

При этом, если блокирование КПП — и без того достаточно чувствительная для Киева тема, поскольку Польша сегодня стала для Украины крупнейшим транспортно-логистическим хабом для поддержания ее экспорта и импорта, то закрытие переезда «Медика – Шегини» может стать более существенной проблемой. Именно этот пункт пропуска в прошлом году был одной из главных точек, через которую выезжали украинские беженцы, направлявшиеся в Польшу и другие страны ЕС .

Кроме того, этот КПП находится неподалеку от города Жешув, ставшего крупным транзитным узлом для транспортировки военной и гуманитарной помощи на Украину . И хотя польская сторона утверждает, что грузы военного назначения не блокируются, украинские СМИ пишут, что «топливо, беспилотники, тепловизоры, товары медицинского назначения и гуманитарная помощь не могут быть доставлены на Украину из-за протестов польских перевозчиков на контрольно-пропускных пунктах».

Польские грузовики блокируют переход на украинской границе возле села Гребенне Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Украинские эксперты подсчитали, что прямые потери экономики страны из-за заблокированных пунктов пропуска уже превысили €400 млн . При этом косвенные потери в виде штрафов и неустоек за сорванные контракты могут измеряться миллиардами евро.

Киев уже начал собирать данные для эвакуации водителей, застрявших на границе с Польшей. « У нас кончилось время на обсуждение компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей. Будем вывозить всех, кто изъявит желание », — написал замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

Протест без правительства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сложности на границе возникают «из-за некоторых политических шагов» польского руководства. При этом в настоящий момент в самой Польше сохраняется элемент политической неопределенности . После того как партия «Право и справедливость», находившаяся у власти последние несколько лет, не набрала большинства, необходимого для формирования правительства, президент Анджей Дуда всё равно планирует привести к присяге Матеуша Моравецкого, занимавшего пост премьер-министра страны, чтобы тот сформировал кабинет министров.

В настоящее время, полагают эксперты, у «Права и справедливости» практически нет шансов заручиться поддержкой большинства сейма (польского парламента) и, вероятнее всего, кресло премьер-министра Польши займет Дональд Туск, который сформирует правительство, опираясь на Гражданскую коалицию . В этих условиях мало у кого во власти возникает желание брать на себя ответственность за какие-то жесткие действия по отношению к собственным гражданам.

Польские дальнобойщики жгут дрова, чтобы согреться, блокируя переходы на украинской границе Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Однако вряд ли стоит ожидать изменения позиции официальной Варшавы и после назначения нового правительства . Даже если его возглавит Дональд Туск, куда более тепло относящийся к Европейскому союзу, нежели консерваторы из «Права и справедливости».

Да и после того как будет сформировано новое правительство, высок шанс, что в ситуацию с протестами кабмин вмешиваться не будет, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

— В новое польское правительство войдет отстаивающая интересы дальнобойщиков Польская крестьянская партия. Кроме того, внутри Гражданской коалиции есть агроуния. Польские левые в значительной степени связаны с профсоюзами , в том числе профсоюзами дальнобойщиков — а их в Польше очень много, — говорит эксперт «Известиям».

Как пишет Financial Times, Польша обладает самым большим парком грузовиков в Евросоюзе , а потому ситуацию с блокировкой КПП, а также более ранний спор вокруг украинского экспорта зерновых можно рассматривать как предвестник тяжелых переговоров, которые ждут Украину на пути обсуждения дальнейших планов Киева по вступлению в ЕС.

Украинские грузовики припаркованы возле польско-украинской границы Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

В Евросоюзе называют противостояние на польско-украинской границе очень тяжелым, однако вмешиваться в ситуацию, судя по всему, не собираются . Еще ранее в ЕС дали понять, что любое повторное введение разрешений или квот на автомобильные перевозки с территории Украины юридически невозможно, так как это нарушило бы действующее соглашение между Евросоюзом и Киевом. «Наша задача — содействовать дискуссии между Польшей и Украиной», — сказал на прошлой неделе представитель Еврокомиссии Адальберт Янз.

Вместе с тем вся эта совокупность факторов не должна подталкивать к мысли, что Польша перестанет поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, полагает Вадим Трухачев.

— Для Польши Россия — это большое зло, а Украина с ее национализмом, зерном и прочими проблемами — это малое зло. И ради помощи малому злу против большого Варшава всё равно будет поддерживать Киев . Другое дело, что она не будет это делать в ущерб собственным гражданам, — считает он.