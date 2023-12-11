Европа отправляет Киев в бан: к блокаде перевозчиков Польшей и Словакией подключилась Венгрия

К блокаде КПП на границе с Украиной вслед за Польшей и Словакией подключилась Венгрия: с 11 декабря дальнобойщики этой страны закрыли пункт пропуска «Захонь — Чоп». И хотя, судя по всему, с Варшавой Киеву удалось договориться о частичном разблокировании границы, протесты уже привели к потере украинской экономикой €400 млн. Сами по себе эти акции могут стать свидетельством более серьезных проблем Киева: Венгрия и Словакия выступают против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, в СМИ уже обсуждается возможность переноса старта обсуждения членства как минимум до весны 2024 года. Как Украина решает проблемы на западной границе — в материале «Известий».

Блокада Украины расширяется

Спустя чуть более месяца с начала блокирования польскими грузоперевозчиками КПП на границе с Украиной 11 декабря к протестам дальнобойщиков из Польши и Словакии присоединились их коллеги из Венгрии. Демонстрации проходят на КПП «Захонь — Чоп».

«Мы попросили ЕС <…> пересмотреть свое соглашение, подписанное с Украиной, и учесть интересы перевозчиков стран-членов ЕС, в том числе Венгрии», — цитирует Reuters генерального секретаря Ассоциации венгерских автоперевозчиков Тивадара Арвая.

Венгерские грузовики у КПП «Захонь – Чоп» Фото: Getty Images/Anadolu Agency

В местной полиции сообщили, что ранее было выдано разрешение на проведение акции протеста, и около дюжины грузовиков перекроют главную дорогу, ведущую к КПП «Захонь». В настоящий момент неизвестно, сколько могут продлиться акции венгерских дальнобойщиков, однако местные СМИ пишут, что дорога будет «частично заблокирована» как минимум до конца декабря.

В целом ситуация на украинской границе уже достаточно долго складывается достаточно напряженная. Грузоперевозчики в Польше с 6 ноября приступили к блокировке своих КПП на границе с Украиной. Позже к ним присоединились коллеги из Словакии.

Польские грузовики припаркованы, блокируя переход на украинской границе возле села Гребенне, Польша Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

За последнее время трафик украинских грузовиков по территории Венгрии увеличился на 30%, при этом собственно венгерские грузоперевозки упали на 4%, передает агентство MTI.

Требования дальнобойщиков всех трех стран едины: пересмотреть соглашения ЕС с Киевом (рассчитаны до середины 2024 года) в той части, которая, по сути, предоставила украинским грузоперевозчикам безвиз по Европе. То есть грузоперевозчики требуют вернуть систему разрешений для украинцев, а также ужесточить для них условия въезда в ЕС и ряд других.

Последствия для Киева

Из-за протестов в восточноевропейских странах украинская экономика уже не досчиталась €400 млн, говорил еще в конце ноября участник Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин.

Ситуация обостряется тем, что в сложившихся условиях для Украины практически не остается экспортных маршрутов. Экономическое взаимодействие с Москвой и Минском Киев начал сокращать еще до начала Россией специальной военной операции, а после февраля 2022 года фактически все связи сошли на нет. При этом с западными соседями — Польшей, Словакией и Венгрией — отношения складываются не самым выгодным для Киева образом. Сначала эти государства блокировали импорт украинской сельхозпродукции, теперь к этим мерам добавились протесты грузоперевозчиков.

Таким образом, у Украины остается два экспортных маршрута — через Молдавию и Румынию, а также — по морю. Последний маршрут, правда, весьма затруднен: после приостановки Москвой своего участия в зерновой сделке Россия не гарантирует безопасность судоходства в водах, прилегающих к зоне проведения спецоперации на юге Украины.

Сухогруз в порту Одессы Фото: TASS/dpa/picture-alliance/SvenSimon

При этом морской маршрут в целом дееспособен: уже после отзыва Россией своих гарантий в украинские порты стали прибывать иностранные суда. После прохождения турецких проливов корабли, направляющиеся на Украину, могут добраться до портов назначения через внутренние воды Болгарии и Румынии. Однако, вероятно, опасаясь инцидентов, многие компании-владельцы судов избегают этого маршрута.

Но экспорт для Киева не так уж и важен, считают опрошенные «Известиями» эксперты. «Если бы для Украины экспорт был так важен, эта проблема была бы, если не решена, то гораздо чаще обсуждалась бы на высоком уровне», — считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Кроме того, следует учитывать, что после начала конфликта в феврале 2022 года Украину покинуло очень много граждан. В настоящий момент, по некоторым оценкам, в стране остается около или чуть больше 20 млн человек, что, конечно, отразилось на структуре всех поставок. «У Украины упали и экспорт, и импорт. Экономика выглядит самым ужаснейшим образом. Украина может обеспечить себя только продукцией сельского хозяйства», — говорит «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Польский фермер во время протеста против импорта украинского зерна в Грубешуве. 12 апреля 2023 года Фото: Global Look Press/Attila Husejnow

С другой стороны, продолжает эксперт, Евросоюзу в условиях общего недовольства по поводу демпинга цен на продукты питания, вызванного затовариванием местных рынков украинским продовольствием, даже выгодно, что часть товаров застревает на границах, потому что «демпинг цен со стороны Киева европейцам ни к чему».

В то же время Евросоюзу в текущей конъюнктуре невыгодно изолировать Украину, поскольку это вызовет вопросы о поддержке киевского режима со стороны Запада.

— Европа не заинтересована в том, чтобы окончательно изолировать Украину, поэтому Брюссель будет постоянно пытаться воздействовать на Венгрию, Польшу и Словакию, чтобы режим пропуска транспортных средств был изменен в лучшую сторону в обмен на что-то, — говорит Владимир Брутер.

Венгерский дальнобойщик прикрепляет флаг на свой грузовик на пограничном переходе Венгрия – Украина в рамках протеста венгерских перевозчиков в Захони, Венгрия Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Действительно, во всей этой истории большую роль играет элемент торга, который ведут восточноевропейские страны с центром ради больших преференций для своего населения. Это особенно актуально для Словакии и Польши, где грузоперевозки остаются серьезной частью экономики.

И если в действиях Венгрии нет ничего нового — Будапешт не скрывает своих натянутых отношений с Киевом, то действия польских дальнобойщиков стали серьезным ударом по украинско-польской кооперации, которая сложилась в рамках противостояния с Россией. Однако что в Польше, что в Словакии считает Дмитрий Офицеров-Бельский, политики используют протесты в своих электоральных целях. В этих странах защита местных рабочих от недобросовестной конкуренции со стороны Украины стала элементом избирательной кампании. И сейчас роль популизма, как ожидается, будет постепенно снижаться. Судя по всему, проблему, по крайней мере, с польской стороны, теперь придется решать Дональду Туску, который, как ожидают эксперты, в скором будущем займет пост премьер-министра Польши.

Не все в ЕС рады Украине

Хотя протесты на границе сами по себе не создают критической ситуации в украинской экономике, сами акции стали свидетельством, что не все сторонники Киева готовы поддерживать его в ущерб собственным национальным интересам. Кроме того, на сегодня Украине становится все сложнее получать финансовую и другую материальную помощь от США и ЕС.

7 декабря республиканцы в американском сенате заблокировали рассмотрение законопроекта, предполагавшего предоставление помощи Украине и Израилю. Киев мог бы, по этому документу, в 2024 году рассчитывать на $61,4 млрд. В Европе же не спешат восполнить выпавшее финансирование из США. По крайней мере, кроме Германии, открыто о решении увеличить поддержку Киева в два раза — до €8 млрд, — никто не заявил.

В этом контексте расширение протестов дальнобойщиков в Восточной Европе можно рассматривать как дополнительный пример изменений настроений в рядах союзников по сравнению с тем, каким вниманием пользовался Киев первые месяцы конфликта.

Президент Украины Зеленский принимает участие в видеоконференции лидеров G7 в Киеве. 6 декабря 2023 года Фото: REUTERS

С таким раскладом он подходит к саммиту ЕС, на котором, как предполагается, может быть дан старт переговорам о вступлении Украины в сообщество (ранее такую рекомендацию выдала Еврокомиссия). Однако далеко не все готовы даже обсуждать подобную перспективу.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже призывал не вносить этот вопрос в повестку евросаммита. «Во-первых, потому что они (Украины. — «Известия») не готовы к переговорам. Во-вторых, потому что мы, европейцы, не готовы их принять», — заявил Орбан на прошлой неделе.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 11 декабря еще более резко высказался о планах Еврокомиссии по включению Украины в состав ЕС. «Нынешний план ЕК не продуман и не подготовлен. Со стороны ЕС было бы совершенно безответственно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС», — сказал венгерский дипломат.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский на Национальном конгрессе в Буэнос-Айресе. 10 декабря 2023 года Фото: REUTERS/Matias Baglietto

Reuters пишет, что из-за позиции Будапешта переговоры о членстве Киева могут начаться в марте следующего года.

Более того, пока президент Украины Владимир Зеленский пытается зацепиться за любую возможность вернуть противостояние с Россией на первые полосы мировых газет, сторонники Орбана в Вашингтоне проводят закрытую двухдневную встречу (11-12 декабря), во время которой вместе с республиканцами будет обсуждаться вопрос прекращения финансирования Украины, пишет британская The Guardian.

К слову, в Словакии осенью к власти пришла партия «Курс — социальная демократия» (SMER) под руководством Роберта Фицо, который заслужил репутацию пророссийского политика за последовательную критику Киева. Он выступает против поставок оружия и называет Украину «самой коррумпированной страной в мире». Позиция действующих властей в Словакии сводится к тому, что Украина сама не готова к старту переговоров.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время своего визита в Чехию. 24 ноября 2023 года Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik

— Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать еще много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии, — сказал ранее «Известиям» председатель комиссии по внешним отношениям Национального совета Словакии Мариан Кэри.

Тем не менее Украина продолжает пытаться договориться о пропуске грузовиков через КПП: телеканал ТСН со ссылкой на источники заявил, что Киев и Варшава условились о разблокировании границы. По этим данным, последовательно должны быть открыты пункты «Ягодин» и «Рава Русская». Пока же, некоторые грузовики переправляются через границу по железной дороге, что увеличивает стоимость доставки.