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Дуда созвал совещание из-за нарушения воздушного пространства Польши
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Дуда созвал совещание из-за нарушения воздушного пространства Польши

RP: Дуда созвал срочное совещание из-за нарушения воздушного пространства Польши
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Fot.Tedi/Newspix.Pl
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Президент Польши Анджей Дуда проводит срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства республики со стороны Украины, сообщила в пятницу, 29 декабря, на своем сайте газета Rp.

Совещание начнется в 13:00 по местному времени (15.00 мск). Дуда уже переговорил по телефону с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем.

«Сегодня в Бюро национальной безопасности в 13.00 (15.00 мск) состоится срочная встреча с министром Косиняком-Камышем, начальником Генерального штаба Веславом Кукулой, оперативным командующим Вооруженными силами Мачием Клишем», — говорится в сообщении.

По итогам совещание будет проведен брифинг для журналистов с участием в том числе премьер-министра Дональда Туска.

В пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши, его сопровождала противовоздушная оборона (ПВО) страны. После этого объект пропал с радаров. Из-за инцидента были мобилизованы имеющиеся в распоряжении армии силы и средства.

Ранее, 15 ноября 2022 года, на территорию Польши упали два снаряда, они угодили в зерносушилку, расположенную на польско-украинской границе. Тогда президент Украины Владимир Зеленский поспешил обвинить в происшествии Москву, однако на следующий день была установлена принадлежность ракет к Вооруженным силам Украины.

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Это подтвердил и президент США Джо Байден, сообщив НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. В результате инцидента погибли два человека.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» предположил, что ПВО пытались атаковать российскую ракету, но сбились с курса и угодили на территорию Польши. Также он отметил, что снаряды больше всего напоминают украинские С-300 с истекшим сроком годности.

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