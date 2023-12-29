ВС Польши сообщили о прилетевшем с Украины неопознанном объекте

Неопознанный летающий объект вошел в небо Польши со стороны украинской границы. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба польских вооруженных сил в X (бывший Twitter).

«Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в соответствии с действующим порядком были мобилизованы имеющиеся в распоряжении армии силы и средства.

Ранее, 15 ноября 2022 года, на территорию Польши упали украинские ракеты. Два снаряда угодили в зерносушилку, расположенную на польско-украинской границе. Тогда президент Украины Владимир Зеленский поспешил обвинить в происшествии Москву, однако на следующий день была установлена принадлежность ракет к Вооруженным силам Украины. Это подтвердил и президент США Джо Байден, сообщив НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

В Кремле же волну обвинений в адрес России охарактеризовали как «взрыв оголтелой русофобской реакции, которая не основана на реальных данных».

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» предположил, что ПВО пытались атаковать российскую ракету, но сбились с курса и угодили на территорию Польши. Также он, осмотрев место инцидента, отметил, что снаряды больше всего напоминают украинские С-300 с истекшим сроком годности.