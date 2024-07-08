Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве
В Киеве снова прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщило украинское издание «Главред» в Telegram-канале.
«В Киеве взрывы», — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области объявлена воздушная тревога.
Министерство обороны России такую информацию не комментировало.
Ранее в этот день украинские СМИ также сообщали о взрывах в Киеве. Также говорилось о взрывах в Киевской области, Кривом Роге и Днепре (бывш. Днепропетровск).