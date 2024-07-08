ВС РФ нанесли удар по военным объектам и авиабазам ВСУ
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам армии государства. Об этом 8 июля сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности. <...> Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что заявления Киева о том, что был нанесен ракетный удар по гражданским объектам, не соответствуют действительности.
Ранее в этот день сообщалось, что армия России за прошедшие сутки нанесла удары по 11 опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего в течение воскресенья были поражены 290 целей, добавил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
Накануне были опубликованы кадры удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по аэродрому в Кривом Роге 3 июля. Так, противник потерял несколько воздушных суден.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.