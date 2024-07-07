Опубликованы новые кадры удара «Искандер-М» по аэродрому в Кривом Роге 3 июля

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по аэродрому Долгинцево Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге Днепропетровской области. Новые кадры поражения объекта противника от 3 июля есть в распоряжении «Известий».

На них видно, как после удара ВС России происходит сначала первичное возгорание, затем разлив авиационного топлива. После этого происходит детонация авиационных средств поражения (АСП). В результате атаки были уничтожены украинские воздушные суда.

3 июля «Известия» также показали эксклюзивные кадры этого удара, снятые с беспилотника. На видео показана техника ВСУ, расположенная на аэродроме. Также БПЛА запечатлел момент удара по месту стоянки самолетов.

До этого, 2 июля, Минобороны РФ показало кадры объективного контроля уничтожения украинских самолетов на аэродроме Миргород в Полтавской области. Удар наносился расчетами «Искандер-М». В результате были поражены пять действующих и повреждены два ремонтируемых украинских истребителя Су-27.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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