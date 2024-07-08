Российские военнослужащие за сутки нанесли удары по 11 опорным пунктам ВСУ

Авиация и артиллерия Центральной группировки российских войск в течение суток поразили 11 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 июля сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«Всего в течение суток огневое поражение нанесено 290 выявленным целям. В том числе — двум станциям радиоэлектронной борьбы, 11 опорным пунктам. Оперативно-тактической авиацией нанесено более 30 ударов», — сказал он «Интерфаксу».

По словам Савчука, российские военнослужащие при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника в зоне проведения спецоперации.

В этот же день корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань сообщил, что расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» группировки войск «Центр» ВС РФ уничтожили гаубицу М-777 производства США украинской армии на авдеевском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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