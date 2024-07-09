Небензя заявил, что поразившая больницу в Киеве ракета ВСУ была запущена для перехвата

Ракета системы противовоздушной обороны (ПВО), упавшая на детскую больницу в Киеве, была запущена для перехвата российского удара по военному заводу. Об этом заявил 9 июля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации.

Москва неоднократно заявляла, что не наносит удары по гражданским объектам Украины, напомнил он.

«Если же говорить об ударах российских ВКС, которые действительно были нанесены по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, то одной из целей в Киеве стал Киевский завод имени Артема. Это один из главных производителей авиационных ракет, оружия и боеприпасов», — сказал он.

Завод находится в 2 км от пострадавшей детской больницы «Охматдет», поэтому есть все основания полагать, что поразившая его ракета украинской ПВО была предназначена для перехвата ракеты, которая попала по заводу, подчеркнул Небензя.

По его словам, падения ракеты рядом с больницей можно было избежать, если бы Украина не размещала системы ПВО в жилых кварталах.

Ранее в этот день военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, упавшая на здание больницы в Киеве, произведена в Норвегии. По его мнению, ВСУ разместили систему в жилой зоне, а когда ракеты ВС РФ начали атаковать объекты военного-промышленного назначения, ракета начала наводиться на них, «но по траектории врезалась в дома, в том числе и в больницу».

Также во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попадание ракеты NASAMS на территорию детской больницы в Киеве — подтвержденный факт. По ее словам, украинские власти сознательно разместили системы ПВО в жилых кварталах города.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.