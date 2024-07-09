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Захарова назвала подтвержденным фактом прилет ракеты NASAMS по больнице в Киеве

Захарова: попадание ракеты NASAMS на территорию больницы в Киеве подтверждено
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Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine
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Попадание ракеты западного ЗРК NASAMS по детской больнице в Киеве является подтвержденным фактом. Это 9 июля следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Вновь, как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на этот раз», — отметила она.

Захарова указала на то, что Киев сразу принялся обвинять Москву. Вместе с тем официальный представитель МИД РФ заметила, что никто не упомянул о том, что по соседству с больницей находится завод «Артем», а в шаговой доступности расположен комплекс зданий украинского минобороны и склады Вооруженных сил Украины.

«Разумеется, никто не сказал и о том, что бандеровцы сознательно размещают системы ПВО в жилых кварталах», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что попытки киевских властей использовать трагедию в целях пропаганды подтверждают их «бесчеловечную сущность», уточнила «Газета.Ru». Захарова добавила, что ради сохранения власти режим в Киеве готов на любые преступления.

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Москва неоднократно подчеркивала, что ВС России не наносят ударов по гражданским объектам. Об этом 9 июля вновь напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что атаки осуществляются исключительно на объекты, имеющие отношение к военному потенциалу киевского режима.

О том, что в больницу в Киеве попала украинская ракета говорили и накануне в Минобороны РФ. Целью таких провокаций оборонное ведомство назвало обеспечение дальнейшего финансирования и продолжение боевых действий до последнего украинца.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

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