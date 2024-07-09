В Кремле исключили удары ВС РФ по гражданским объектам на Украине
Вооруженные силы (ВС) РФ не наносят удары по гражданским целям на Украине, в Кремле исключили подобные инциденты. Об этом 9 июля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Призываю руководствоваться заявлением Минобороны, которое исключает, что имели место удары по гражданским целям, и в котором указано, что речь идет о падении антиракеты. Мы настаиваем на том, что мы не совершаем удары по гражданским целям», — сообщил он в ходе брифинга.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что удары осуществляются исключительно по объектам, имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что заявления Киева о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты противовоздушной обороны (ПВО).
Во вторник в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск) пройдет срочное заседание Совбеза ООН в связи с ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве», сообщил накануне первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Российская сторона ознакомит членов Совета Безопасности фактами, опровергающими украинскую версию об ударе по Киеву, добавил дипломат.