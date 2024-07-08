Полянский сообщил о проведении заседания СБ ООН по Украине 9 июля

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет 9 июля, на нем Россия ознакомит членов СБ ООН с фактами, опровергающими украинскую версию об ударе по Киеву. Об этом 8 июля заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с «ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве». Наше председательство планирует провести его завтра, 9 июля, в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск)», — написал Полянский в Telegram-канале.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что заявления Киева о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты противовоздушной обороны (ПВО).