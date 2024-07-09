Реклама
Прямой эфир
Мир
Орешкин назвал мифом проблему «застрявших рупий»
Общество
ГД одобрила в I чтении проект о блокировке сайтов по продаже БАДов с нарушениями
Мир
СМИ призвали НАТО придумать реалистичный план окончания конфликта на Украине
Общество
Суд продлил арест причастным к смерти пациента врачам клиники «Ай Кью Пластик»
Мир
В МИДе заявили о готовности РФ ответить на усиление сотрудничества Японии и НАТО
Общество
На ЗАЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ
Общество
В «Аэрофлоте» частично сменится руководящий состав департамента обслуживания на борту
Мир
Опрос показал возможную победу вице-президента Харрис над Трампом
Общество
МВД Дагестана сообщило о заключении 140 человек после беспорядков в Махачкале
Общество
Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с коклюшем и корью
Экономика
Госдума приняла закон о социальных банковских вкладах для граждан с низкими доходами
Мир
Россия и Индия призвали к реформе Совета Безопасности ООН
Общество
Мишустин назвал огромными прогнозируемые потребности рынка труда
Общество
Полицейские со стрельбой задержали в Домодедово похитителей человека
Мир
Представитель Эстонии в НАТО призвал обсудить повышение затрат блока на оборону
Мир
Орбан призвал ЕС взять лидерство по разрешению кризиса на Украине
Наука и техника
Борисов сообщил о плане начать в РФ конвейерную сборку спутников в 2026 году

Военный эксперт раскрыл подробности о ракете NASAMS у ВСУ

Полковник Матвийчук: ракеты NASAMS производятся в Норвегии
0
Фото: TASS/ABACA
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, упавшая на здание больницы в Киеве, произведена в Норвегии.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 9 июля, эксперт отметил, что NASAMS представляет собой норвежскую национальную зенитную ракетную систему.

«Она является системой среднего класса для уничтожения беспилотников, вертолетов и крылатых ракет», — отметил Матвийчук.

По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) систему поставили в 2022 году. Он предположил, что ВСУ разместили систему в жилой зоне, а когда ракеты ВС РФ начали атаковать объекты военного-промышленного назначения, ракета начала наводиться на них, «но по траектории врезалась в дома, в том числе и в больницу».

Саммит НАТО в Вашингтоне: как пройдет заседание, вступит ли Украина в альянс
В программе обсуждение украинского вопроса и представление нового генсека на фоне сомнений в дееспособности Байдена

Ранее 9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попадание ракеты NASAMS на территорию детской больницы в Киеве — подтвержденный факт. По ее словам, украинские власти сознательно разместили системы ПРО в жилых кварталах, пишет 360.ru. В результате мирные жители стали живым щитом. Тем не менее Украина принялась обвинять в случившемся Россию, отмечает сайт kp.ru. Она подчеркнула, что попытки режима Владимира Зеленского «использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях» только подтверждают «его бесчеловечную нацистскую сущность».

Захарова напомнила, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на Украине, в том числе по заводам «Антонов» и «Артем», а также конструкторскому бюро «Луч» в Киеве. Как уточняет ИА Регнум, на предприятии «Артем» производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух – воздух».

В этот же день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США лицемерно умалчивают о том, что в киевскую больницу попала ракета украинской ПВО. Он добавил, что российская сторона не впервые наблюдает, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Россию, сообщает RT.

Также 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на госпиталь «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024