Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, упавшая на здание больницы в Киеве, произведена в Норвегии.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 9 июля, эксперт отметил, что NASAMS представляет собой норвежскую национальную зенитную ракетную систему.

«Она является системой среднего класса для уничтожения беспилотников, вертолетов и крылатых ракет», — отметил Матвийчук.

По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) систему поставили в 2022 году. Он предположил, что ВСУ разместили систему в жилой зоне, а когда ракеты ВС РФ начали атаковать объекты военного-промышленного назначения, ракета начала наводиться на них, «но по траектории врезалась в дома, в том числе и в больницу».

Ранее 9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попадание ракеты NASAMS на территорию детской больницы в Киеве — подтвержденный факт. По ее словам, украинские власти сознательно разместили системы ПРО в жилых кварталах, пишет 360.ru. В результате мирные жители стали живым щитом. Тем не менее Украина принялась обвинять в случившемся Россию, отмечает сайт kp.ru. Она подчеркнула, что попытки режима Владимира Зеленского «использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях» только подтверждают «его бесчеловечную нацистскую сущность».

Захарова напомнила, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на Украине, в том числе по заводам «Антонов» и «Артем», а также конструкторскому бюро «Луч» в Киеве. Как уточняет ИА Регнум, на предприятии «Артем» производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух – воздух».

В этот же день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США лицемерно умалчивают о том, что в киевскую больницу попала ракета украинской ПВО. Он добавил, что российская сторона не впервые наблюдает, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Россию, сообщает RT.

Также 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на госпиталь «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.