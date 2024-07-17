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Лавров подчеркнул приверженность РФ вступлению Палестины в ООН

Лавров: Россия поддерживает вступление Палестины в ООН
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Россия поддерживает вступление Палестины в ООН, суверенитет государства уже признан почти 150 странами. Об этом 17 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что в 1949 году заявка Израиля на членство в ООН была одобрена при условии выполнения резолюций 181 и 194 Генеральной Ассамблеи о Плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение.

«Это было четко оговорено, когда мы голосовали за прием Израиля в ООН. Так же и сегодня мы поддерживаем вступление Палестины, суверенитет которой признали уже без малого 150 стран, в ряды всемирной организации», — сообщил дипломат.

Лавров также подчеркнул необходимость откровенного разговора для прекращения кровопролития на Ближнем Востоке и долгосрочного урегулирования. В то же время, отметил он, все решения Совбеза ООН по Палестине пока остались «только на бумаге». На фоне этого за 10 месяцев обострения конфликта в секторе Газа погибли почти 40 тыс. человек, а еще 90 тыс. мирных граждан получили ранения, заявил министр. Кроме того, число жертв среди гуманитарного персонала ООН и неправительственных организаций в Газе приближается к 300.

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Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Ранее уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров.

Накануне Лавров на встрече с и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери-Кяни также обсудили вопрос конфликта Израиля и Палестины, указав, что требуется приложить все усилия для предотвращения эскалации напряженности. Более того, необходимо настоять на регулировании противоречий методами дипломатии, отметили министры.

В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом Франция, Германия, Нидерланды, Дания и Венгрия в свою очередь 22 мая решили не признавать Палестину. В тот же день обратное решение приняли Норвегия, Ирландия и Испания.

Специальные докладчики ООН также призвали все страны признать Палестину для того, чтобы на Ближнем Востоке был достигнут мир. По мнению экспертов, это «важное признание прав палестинского народа и его борьбы и страданий за свободу и независимость».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.

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