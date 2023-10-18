Путин заявил о поддержке РФ в создании палестинского государства

Президент России Владимир Путин в среду, 18 октября, заявил, что РФ всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Что касается создания палестинского государства, то у нас принципиальная позиция. Она не связана с сегодняшним кризисом вообще, хотя, конечно, он поднимает эту проблему на поверхность. Тем не менее мы всегда выступали за создание палестинского государства, самостоятельного, суверенного со столицей в Восточном Иерусалим», — сказал президент РФ.

Кроме того, Путин отметил, что появление независимой Палестины создаст условия для длительного мира. По его словам, внутри палестинского общества есть противоречия, поэтому нужно стремиться к единству. Однако Россия не может «руководить этим процессом», добавил российский лидер.

«Не знаю, будет ли нынешний кризис способствовать созданию палестинского государств, но это было бы правильно, сиюминутные подачки его не решат», — указал он.

15 октября советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт будет длиться «до обретения палестинцами независимого государства со столицей в Иерусалиме». Политик отметил, что палестинское руководство в приоритете занято прекращением агрессии в отношении жителей сектора Газа. Кровопролитие в анклаве должно быть остановлено и начаты политические переговоры, считает Махмуд аль-Хаббаш.

14 октября ХАМАС высоко оценило позицию Путина по вопросу палестино-израильского конфликта. Палестинское исламистское движение отметило, что «приветствует активные российские усилия, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа».

Утром 7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.