В Палестине назвали условие завершения конфликта с Израилем

Арабо-израильские конфликты будут длиться« до обретения палестинцами независимого государства со столицей в Иерусалиме», заявил в воскресенье, 15 октября, советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш.

«Если оккупация не прекратится в соответствии с международной законностью и если палестинский народ не получит свои полные национальные права, включая право на самоопределение и создание государства со столицей в Иерусалиме, конфликты продолжатся», — цитирует его «РИА Новости».

Политик отметил, что палестинское руководство в приоритете занято прекращением агрессии в отношении жителей сектора Газа. Кровопролитие в анклаве должно быть остановлено и начаты политические переговоры.

По его мнению, раунд противостояния между Израилем и ХАМАС закончится.

«Но, если оккупация продолжится, мы должны ожидать еще одного раунда и, возможно, других раундов, которые могут быть более жестокими, потому что, как я сказал, проблема — в наличии оккупации», — предупредил он.

Ранее в воскресенье президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Израиля выходит за рамки права на самооборону и равносилен коллективному наказанию. По его мнению, задержка в решении палестинского вопроса приведет к увеличению числа жертв.

В этот же день глава МИД КНР Ван И также заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны. Он подчеркнул, что стороны палестино-израильского конфликта должны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации, и вернуться за стол переговоров.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.