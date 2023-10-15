Глава МИД КНР указал на выход действий Израиля за рамки самообороны

Глава МИД КНР Ван И 15 октября в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны.

Отмечается, что Китай осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению и нарушают основные нормы международного права.

«Действия Израиля вышли за рамки самообороны, Израилю следует серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа», — приводит его слова МИД КНР.

Как указал Ван И, все стороны палестино-израильского конфликта должны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации, а также как можно скорее вернуться за стол переговоров.

Ранее в этот день пресс-секретарь вооруженных сил Израиля Даниэль Агари сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши.

Также ЦАХАЛ сообщила о начале нанесения широкомасштабных ударов по террористическим объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Однако позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах написала, что Израиль был вынужден отложить операцию в секторе Газа из-за дождей.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения. При этом, по информации минздрава Палестины, только за прошедшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа погибло более 400 человек, около 1,5 тыс. пострадало.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.