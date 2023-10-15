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NYT сообщила о переносе операции Израиля в секторе Газа из-за погоды

NYT: Израиль перенес наземную операцию в Газе на несколько дней из-за погоды
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Фото: Global Look Press/Oren Ziv
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Израиль готовился начать операцию в секторе Газа в выходные, однако планы пришлось отложить из-за дождей. Об этом 14 октября сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах.

«Первоначально вторжение планировалось на выходные (14–15 октября. — Ред.), но было отложено на несколько дней, по крайней мере, отчасти из-за облачных условий, из-за которых израильским пилотам и операторам дронов было бы сложнее обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха», — говорится в материале.

Газета указала, что ожидается, что готовящаяся операция станет самой крупной после прошедшего в 2006 году вторжения в Ливан. При этом она рискует растянуться на «месяцы кровавых городских боев как наземных, так на небольшом клочке земли с населением свыше 2 млн человек».

На данный момент, пишет издание, неизвестно, что станет с Газой, если Израилю удастся захватить город.

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Ранее в этот день пресс-секретарь вооруженных сил страны Даниэль Агари заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Он напомнил, что в последние дни ЦАХАЛ восстановила контроль над населенными пунктами и военными постами страны, эвакуировала раненых и захватила оружие боевиков ХАМАС.

В Тель-Авиве идут акции за освобождение заложников.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.

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