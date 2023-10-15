Президент Египта заявил о выходе Израиля за рамки самообороны

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Израиля выходит за рамки права на самооборону и равносилен коллективному наказанию. Об этом 15 октября сообщил телеканал Al Arabiya.

Египетский лидер также призвал облегчить доставку гуманитарной помощи в палестинский сектор Газа.

Кроме того, он заявил, что задержка в решении палестинского вопроса приведет к увеличению числа жертв.

В этот же день глава МИД КНР Ван И также заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны. Он подчеркнул, что стороны палестино-израильского конфликта должны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации, и вернуться за стол переговоров.

Накануне пресс-секретарь Вооруженных сил Израиля Даниэль Агари сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наступление в секторе Газа, включая атаки с воздуха, моря и суши. Однако позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах написала, что Израиль вынужден отложить операцию из-за непогоды.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.