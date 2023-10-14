В Палестине оценили позицию Путина по вопросу конфликта на Ближнем Востоке
Палестинское исламистское движение ХАМАС 14 октября высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по вопросу палестино-израильского конфликта.
«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина», — сказали там.
ХАМАС добавил, что «приветствует активные российские усилия, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа».
Накануне российский президент подчеркнул необходимость думать о гражданском населении при разрешении конфликта между Израилем и Палестиной. Глава государства отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, какой в истории не было. Между тем страна отвечает масштабно, добавил глава государства.
Кроме того, Путин назвал неприемлемым призыв осуществить против сектора Газа аналог «блокады Ленинграда».
Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».
В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадали более 7,6 тыс. человек.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.