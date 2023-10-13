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Путин призвал думать о гражданском населении при решении конфликта в Израиле

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что необходимо думать о гражданском населении при разрешении конфликта между Израилем и Палестиной.

Глава государства отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, какой в истории не было. При этом Израиль отвечает масштабно, подчеркнул российский лидер.

«Мы понимаем логику событий, но, несмотря на всё ожесточение с обеих сторон, я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», — указал Путин на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств СНГ.

Президент также отметил, что далеко не все в секторе Газа поддерживают палестинское движение ХАМАС, при этом от атак страдают все, включая женщин и детей. Кроме того, Путин назвал неприемлемым призыв осуществить против сектора Газа аналог «блокады Ленинграда».

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7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в Газе.

По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло 1799 человек, еще более 6,3 тыс. получили ранения. В Израиле погибли 1,3 тыс., еще 3,7 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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