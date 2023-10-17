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Число погибших в секторе Газа с начала обострения конфликта достигло 3 тыс.

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Фото: REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa
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В секторе Газа по последним данным погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тысяч получили ранения в ходе в обострения конфликта Палестины и Израиля. Об этом 17 октября сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Больше 3 тысяч мирных людей погибших, около 11 тысяч раненых. Точной информации насчет [погибших] журналистов пока нет, но мы говорим, что пять. Из какой страны, пока не ясно», — рассказал он в комментарии ТАСС.

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Комментарию Нофаля предшествовало заявление Всемирной организации здравоохранения, в котором также сообщалось о ранении в секторе Газа 11 тыс. человек.

Кроме того, этим утром агентство Reuters сообщило о гибели с 7 октября на палестинской территории в результате ударов израильских вооруженных сил не менее 11 сотрудников СМИ.

По информации агентства, в их числе девять репортеров из Палестины, один из Ливана и один корреспондент из Израиля. Отмечается, что ранения получили не менее 20 журналистов, а два репортера числятся пропавшими без вести.

Согласно последней информации, со стороны Израиля число жертв превысило 1,4 тыс., еще 3,5 тыс. ранены. По данным посольства РФ в Израиле, среди погибших 16 человек имели также российское гражданство. Помимо этого, девять граждан РФ пропали без вести.

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Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа, а ХАМАС — по территории еврейского государства.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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