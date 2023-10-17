Посол РФ заявил о нахождении как минимум одного россиянина в плену у ХАМАС

Установлено, что один россиянин с двойным гражданством находится в списке заложников палестинского движения ХАМАС. Об этом 17 октября сообщил на пресс-конференции посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«По уточненным данным израильской стороны, по состоянию на утро сегодняшнего дня, 17 октября, число погибших граждан <...> Российской Федерации, имевших также и гражданство Израиля, составляет 16 человек. В списках пропавших без вести значатся девять граждан России. Это подтвержденная информация — один российский гражданин, имеющий также гражданство Израиля, числится в израильском списке заложников ХАМАС», — подчеркнул Викторов.

Он добавил, что россиян в заложниках может быть больше. По словам Викторова, российская сторона считает необходимым скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта.

Дипломат подчеркнул, что посольство России сейчас уделяет особое внимание вопросам обеспечения безопасности российских граждан, которые находятся в Израиле и в Палестине. Он отмечает, что сотрудники посольства поддерживают постоянную связь с гражданами РФ, которые остаются в этих странах, а также с партнерами, коллегами-дипломатами и израильскими властями.

«Прилагаем активные усилия для минимизации угрозы жизни и здоровью наших соотечественников», — отметил Викторов.

Он подчеркнул, что Россия считает необходимым скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров для мирных жителей в зоне палестино-израильского конфликта. По словам, Викторова, это нужно для спасения всех, кто оказался в опасной ситуации, в том числе и для вызволения заложников, которые находятся на территории Газы.

В заключение он также отметил, что контакты РФ с некоторыми представителями ХАМАС не означают, что Россия поддерживает террористические действия.

Ранее, 16 октября, телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя боевого крыла ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» сообщил, что общее число заложников палестинского движения на тот момент составляло от 200 до 250 человек. Отмечалось, что 200 из них — израильские пленные, а остальные «распределены между другими фракциями». Источник сообщил, что ХАМАС собирается освободить иностранных заключенных, если это «позволят условия на местах». Позже в этот же день телеканал со ссылкой на главу ХАМАС за рубежом Халеда Машааля сообщил, что радикальное движение собирается обменять заложников на 6 тыс. палестинцев, удерживаемых в израильских тюрьмах.

Движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны утром 7 октября. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

С начала конфликта в секторе Газа пострадали 11 тыс. человек, половина из которых — это женщины и дети. По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.