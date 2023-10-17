Реклама
Прямой эфир
Мир
Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»
Мир
Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь»
Общество
ФСБ задержала совершившего несколько диверсий по заданию СБУ жителя Орла
Мир
Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников
Мир
Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем
Мир
Путин встретится в Китае с премьер-министром Пакистана
Мир
Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Путин заявил о развитии отношений РФ и Вьетнама в положительном ключе
Экономика
Курс доллара на открытии торгов снизился до 97,2 рубля
Мир
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
Сюжет:

Посол РФ заявил о нахождении как минимум одного россиянина в плену у ХАМАС

Посол РФ в Израиле: установлено нахождение одного россиянина в плену ХАМАС
0
Фото: Global Look Press/Majdi Fathi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Установлено, что один россиянин с двойным гражданством находится в списке заложников палестинского движения ХАМАС. Об этом 17 октября сообщил на пресс-конференции посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«По уточненным данным израильской стороны, по состоянию на утро сегодняшнего дня, 17 октября, число погибших граждан <...> Российской Федерации, имевших также и гражданство Израиля, составляет 16 человек. В списках пропавших без вести значатся девять граждан России. Это подтвержденная информация — один российский гражданин, имеющий также гражданство Израиля, числится в израильском списке заложников ХАМАС», — подчеркнул Викторов.

Он добавил, что россиян в заложниках может быть больше. По словам Викторова, российская сторона считает необходимым скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта.

Дипломат подчеркнул, что посольство России сейчас уделяет особое внимание вопросам обеспечения безопасности российских граждан, которые находятся в Израиле и в Палестине. Он отмечает, что сотрудники посольства поддерживают постоянную связь с гражданами РФ, которые остаются в этих странах, а также с партнерами, коллегами-дипломатами и израильскими властями.

«Прилагаем активные усилия для минимизации угрозы жизни и здоровью наших соотечественников», — отметил Викторов.

Он подчеркнул, что Россия считает необходимым скорейшее прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров для мирных жителей в зоне палестино-израильского конфликта. По словам, Викторова, это нужно для спасения всех, кто оказался в опасной ситуации, в том числе и для вызволения заложников, которые находятся на территории Газы.

В заключение он также отметил, что контакты РФ с некоторыми представителями ХАМАС не означают, что Россия поддерживает террористические действия.

О промедлении — подробно: почему Израиль тянет с наземной операцией против ХАМАС
И по какой причине эвакуация на юг анклава не решит проблему с гражданским населением

Ранее, 16 октября, телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя боевого крыла ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» сообщил, что общее число заложников палестинского движения на тот момент составляло от 200 до 250 человек. Отмечалось, что 200 из них — израильские пленные, а остальные «распределены между другими фракциями». Источник сообщил, что ХАМАС собирается освободить иностранных заключенных, если это «позволят условия на местах». Позже в этот же день телеканал со ссылкой на главу ХАМАС за рубежом Халеда Машааля сообщил, что радикальное движение собирается обменять заложников на 6 тыс. палестинцев, удерживаемых в израильских тюрьмах.

Движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны утром 7 октября. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

С начала конфликта в секторе Газа пострадали 11 тыс. человек, половина из которых — это женщины и дети. По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло более 1,4 тыс., 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023