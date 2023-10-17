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В секторе Газа с начала обострения конфликта пострадали 11 тыс. человек

Al Jazeera: по данным ВОЗ, в Газе пострадали 11 тыс. человек с начала обострения конфликта
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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
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В секторе Газа 11 тыс. человек получили ранения, половина из которых — это женщины и дети. Об этом 17 октября пишет Al Jazeera со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что в секторе Газа произошло 115 нападений на медицинские учреждения и что им необходимо подготовиться к предотвращению вспышек заболеваний. Также Associated Press сообщает, что примерно 1,2 тыс. палестинцев остаются под завалами после ударов Израиля по Газе.

По данным минздрава Палестины, общее число жертв с начала нового витка ближневосточного кризиса достигло 2,8 тыс.

Согласно последней информации, в Израиле же число жертв превысило 1,4 тыс., еще 3,5 тыс. ранены.

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7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа, а ХАМАС — по территории еврейского государства.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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