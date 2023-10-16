Тревожные звонки: о чем Путин говорит с лидерами стран Ближнего Востока

Владимир Путин проводит переговоры с главами пяти ближневосточных стран, так или иначе задействованных в процессе палестино-израильского урегулирования . Активность России на этом направлении объясняется тем, что в зоне конфликта оказалось большое количество граждан РФ — причем как в Израиле, так и в секторе Газа . Израиль продолжает настаивать на главной цели — уничтожении ХАМАС. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал не ставить знак равенства между радикалами и всеми палестинцами. В то же время страны арабского мира сдержанно реагируют на конфликт. О развитии ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Известий» .

«Там много наших граждан»

Президент России Владимир Путин 16 октября проводит серию переговоров с главами государств, которые непосредственно вовлечены в процесс урегулирования палестино-израильского конфликта . Его очередное обострение началось 7 октября после атаки боевиков ХАМАС на израильские города.

Так, днем глава государства анонсировал переговоры с президентами Сирии Башаром Асадом, Ирана Ибрахимом Раиси, Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, Палестины Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Последние два телефонных контакта привлекли наибольшее внимание со стороны СМИ.

Россия продолжает оставаться в постоянном дипломатическом контакте с представителями противоборствующих сторон , сохраняя при этом традиционный для Москвы подход о необходимости следовать решениям Совбеза ООН о палестино-израильском урегулировании. Они предполагают создание двух государств — еврейского и арабского.

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце независимости в Астане. 13 октября 2022 года Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Важность поддержания подобных контактов объясняется присутствием в зоне конфликта достаточно большого числа россиян — как на территории Израиля, так и на территориях палестинского образования.

«<…> Мне важно мнение Министерства иностранных дел, специальных служб, внешней разведки, всех коллег, которые здесь собрались. С учетом развивающейся ситуации, с учетом того, что в зоне конфликта находится много наших граждан, причем как с одной, так и с другой стороны, и страдает гражданское население, встает вопрос гуманитарного содействия в регионе всем нуждающимся в этом» , — заявил Путин на совещании по оперативным вопросам 16 октября.

При этом ситуация на Ближнем Востоке сохраняет тенденцию к дальнейшей эскалации, и риски этого видят в России . «Операции, которые проводит израильская армия, носят неизбирательный характер. Сохраняется угроза наземной операции, вхождения в Газу», — сказал на совещании у президента замглавы МИД России Сергей Рябков.

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи. 19 июля 2022 года Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Подобное развитие ситуации ставит вопрос о возможности граждан России покинуть зону конфликта в ближайшее время. По словам Рябкова, в диппредставительства РФ за помощью обратились десятки россиян и эта цифра постоянно меняется.

« Мы работаем над этим вопросом в режиме онлайн, в режиме реального времени. Есть ситуационно-кризисный центр в МИДе . Мы в контакте со всеми службами в наших представительствах в регионе. Данные обобщаются, и мы будем сейчас решать вопрос об эвакуации, о вывозе граждан» , — сказал дипломат.

«ХАМАС не вся Палестина»

Израиль тем временем готовится к затяжной войне с боевиками движения ХАМАС . Само же радикальное объединение премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху называет «новой версией нацизма».

« Многие люди в мире сейчас понимают, с чем столкнулся Израиль. Они понимают, что ХАМАС — это ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России. — «Известия»). Они понимают, что ХАМАС — это новая версия нацизма , и точно так же как весь мир объединился, чтобы победить нацистов и ИГ, он должен объединиться, чтобы победить ХАМАС», — заявил Нетаньяху во время открытия зимней сессии кнессета (парламента) Израиля.

Боевики ХАМАС во время парада в секторе Газа недалеко от израильской границы. 2020 год Фото: Global Look Press/Yousef Mohammed

При этом в Палестине полагают, что корень проблем на Ближнем Востоке лежит в неспособности США исполнять посредническую роль в диалоге Израиля и Палестины по вопросу мира на основе двух государств . Решением здесь предлагают запуск нового диалога между странами для поиска путей урегулирования многолетнего спора.

« Я считаю целесообразным созвать новую мирную конференцию, чтобы досконально изучить те действия, которые уже были предприняты, понять, где мы ошиблись, где мы были правы, и, возможно, найти новые способы достижения мира . И, конечно, все эти решения должны опираться на выводы о создании двух государств, потому что всё, что будет принято, кроме этого, может привести к худшим последствиям. И, конечно, это решение о двух государствах принять будет очень сложно. И как раз тут очень важна роль России и Китая» , — заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль на встрече с представителями СМИ в Москве 16 октября.

Кроме того, президенту Палестины Махмуду Аббасу пришлось напомнить, что движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, «не представляет весь палестинский народ» . Лишь политика, программы и решения Организации освобождения Палестины считаются единственно законными для палестинского народа.

Израильские солдаты несут тело жертвы нападения боевиков ХАМАС в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Высказался о ХАМАС и президент США Джо Байден. В интервью CBS News 16 октября он назвал боевиков организации «жалкими трусами» , которые используют мирное население в качестве живого щита. Действия ЦАХАЛ глава Белого дома считает оправданными по сравнению с агрессией боевиков ХАМАС.

«Израиль преследует группу людей, которые участвовали в варварстве, имеющем такие же последствия, как и холокост. И поэтому я думаю, что Израиль имеет право отвечать. Они должны преследовать ХАМАС» , — заявил американский лидер.

При этом Байден подтвердил, что выступает за создание палестинского государства, однако сейчас, по его словам, время для этого не настало. О сроках, в которые США будут готовы вернуться к этому вопросу, он не сообщил.

«Арабские страны приняли Израиль как данность»

В целом же ситуация для Ближнего Востока сложилась действительно нетипичная: во время нынешнего обострения палестино-израильского конфликта страны арабского мира не спешат занять жесткую позицию в отношении Израиля . Пока что участники международного процесса ограничиваются призывами к тому, чтобы начать переговоры. Эксперты связывают такую позицию арабских стран с эффектом от нормализации отношений , которая происходит между Израилем и другими странами Ближнего Востока на протяжении последних нескольких лет.

«Позиция арабских стран нам известна, мы всегда чувствуем поддержку наших арабских стран, но опять же сейчас происходит война, и мы не хотим, чтобы она расширилась до регионального уровня , мы видим, что есть арабское движение в сторону урегулирования вопросов», — пояснил позицию государства посол Палестины в РФ Нофаль на встрече с журналистами 16 октября.

Кроме того, отдельно стоит рассматривать и позицию Махмуда Аббаса, который, во-первых, обозначил, что ХАМАС не есть всё общество в секторе Газа, во-вторых, как минимум осудил боевиков за нападение на мирное население.

Израильские солдаты около танка возле границы с сектором Газа на юге Израиля Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Дипотношения с Египтом Израиль установил еще в 1979 году, с Иорданией — в 1994 году. В 2020–2021 годах были подписаны так называемые соглашения Авраама, по которым еще четыре арабские страны договорились о нормализации отношений с еврейским государством: ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Тем не менее на официальном уровне Судан, где сейчас, по сути, идет гражданская война, пока их так и не подписал.

Более того, Израиль находился буквально в паре шагов от установления дипотношений с Саудовской Аравией . Правда, соответствующие переговоры были временно приостановлены Эр-Риядом на прошлой неделе. Однако это не означает их сворачивание, а лишь откладывает их продолжение на период обострения.

— Любые действия на территории Газы ведут к потерям среди гражданского населения и осложняют ситуацию. И одна из задач, которую ставило перед собой ХАМАС, — сорвать процесс нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии, — выполнена. ХАМАС открыто об этом говорит — что свои задачи движение выполнило и оно готово к переговорам. Только Израиль к ним не готов, — отметил в беседе с «Известиями» старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Сотрудники скорой помощи и женщина, раненная в результате израильских ударов, у больницы в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: REUTERS/Ahmed Zakot

Вместе с тем специалисты сомневаются, что действия ХАМАС действительно приведут к пересмотру запущенных процессов по нормализации отношений на Ближнем Востоке . И главное здесь в том, что изменились методологические подходы к построению коммуникации в регионе, считает декан школы политических исследований Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.

— Методологически этот сюжет надо рассматривать сквозь призму того, что арабский мир давно смирился с существованием Израиля, он больше не стремится к его уничтожению. Израиль — геополитическая данность Ближнего Востока , и ничего с этим уже не сделаешь. Даже Иран, по сути, не ставит под сомнение факт существования Израиля, а сам палестинский вопрос больше не ключевой при выстраивании отношений между арабами и израильтянами , — отмечает эксперт в беседе с «Известиями».

Отсюда и достаточно сдержанная реакция подавляющего большинства игроков в регионе , считает Демиденко. По словам эксперта, ключевую посредническую роль в процессе урегулирования может сыграть Египет или Иордания, которые поддерживают достаточно ровные отношения как с израильской, так и с палестинской стороной.

Дым от пожаров, вызванных израильскими авиаударами, над жилыми кварталами Газы Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad

Гуманитарная ситуация в зоне конфликта продолжает оставаться напряженной: на фоне блокады со стороны Израиля в анклаве заканчивается топливо — для работы больниц его запасов хватит на 24 часа, заявили в ООН. При этом водоснабжение на юге сектора было возобновлено. Как пишет Axios, Израиль пошел на этот шаг под давлением американских властей.

Еврейское государство также устанавливало несколько часов прекращения огня, чтобы дать жителям северных районов сектора Газа переместиться на юг региона. По данным израильской стороны, за время конфликта и подготовки к наземной операции север анклава покинули уже 600 тыс. палестинцев.