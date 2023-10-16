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Reuters сообщило о не менее 11 погибших журналистах при ударах ВС Израиля

Reuters: после ударов ВС Израиля погибли не менее 11 журналистов
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Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD
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По меньшей мере 11 сотрудников СМИ погибли в секторе Газа с начала конфликта 7 октября в результате ударов израильских вооруженных сил (ВС). Об этом сообщает 16 октября агентство Reuters, ссылаясь на профсоюз журналистов Палестины.

Среди погибших — девять репортеров из Палестины, один — из Ливана и один корреспондент из Израиля. Отмечается, что ранения получили не менее 20 журналистов. Два репортера числятся пропавшими без вести.

До этого, 10 октября, телеканал Al Jazeera сообщал о шести погибших в зоне конфликта палестинских репортерах.

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Телеканал Al Manar 13 октября сообщил, что журналист Reuters погиб в ходе обстрела Израилем территории Ливана. По его данным, автомобиль с журналистами нескольких информагентств и съемочной группой канала Al Jazeera попал под обстрел в пограничном районе Альма-эш-Шааб на юге страны.

Тогда же агентство подтвердило гибель своего журналиста. Уточнялось, что погибший видеооператор Иссам Абдалла входил в состав группы Reuters на юге Ливана, которая обеспечивала прямую видеосвязь.

14 октября Reuters настояло на проведении Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) тщательного расследования обстоятельств гибели своего фотокорреспондента, который попал под обстрел на территории Ливана вместе с другими своими коллегами. Агентство запросило у Израиля гарантии, что журналисты и работники Reuters в секторе Газа не станут объектами израильских военных операций там.

13 октября официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН надеется на расследование гибели журналиста Reuters. По его словам, ООН глубоко обеспокоена возобновлением обстрелов на границе Израиля и Ливана, в результате которых есть жертвы среди журналистов. До этого, 10 октября, в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли двое палестинских журналистов.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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