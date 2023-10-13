В Ливане после обстрела со стороны Израиля погиб фотограф Reuters
Фотограф информационного агентства Reuters погиб в ходе обстрела Израилем территории Ливана. Об этом 13 октября сообщил ливанский телеканал Al Manar.
По данным канала, автомобиль с журналистами нескольких информагентств и съемочной группой канала «Аль-Джазира» попал под обстрел в пограничном районе Альма-эш-Шааб на юге страны. В результате атаки погиб ливанский фотокорреспондент Reuters Иссам Абдалла, еще трое его коллег были ранены.
Чуть позже британская The Sun сообщила, что число раненых в ходе обстрела репортеров возросло до шести. В их числе — двое других журналистов Reuters, Таер Аль-Судани и Махер Назех, а также сотрудники катарского канала «Аль-Джазира» Эли Брахья и Кармен Джухадар. Представитель Reuters заявил газете, что в агентстве глубоко опечалены гибелью своего фотокорреспондента и выражают его семье соболезнования.
Журналисты направлялись в зону обстрела наблюдательного пункта ливанских военнослужащих, о котором ранее сообщила пресс-служба армии Ливана.
Тремя днями ранее, 10 октября, в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли двое палестинских журналистов. По данным агентства, главный редактор новостного издания «Аль-Хамса» Саид Радван аль-Тавил и неназванный фотограф агентства «Хабар» погибли на рабочем месте после утреннего авиаудара израильских ВВС по башне Хаджи в Газе. Серьезные ранения также получил и был госпитализирован с ними в палату интенсивной терапии журналист Хишам аль-Наваджха.
Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».
В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.
По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.