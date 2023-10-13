В ООН рассчитывают на расследование гибели журналиста Reuters на границе Израиля

Организация Объединенных Наций (ООН) надеется на расследование гибели журналиста информационного агентства Reuters на границе Израиля и Ливана. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик в пятницу, 13 октября, на брифинге.

По его словам, ООН глубоко обеспокоена возобновлением обстрелов на границе Израиля и Ливана, в результате которых есть жертвы среди журналистов.

«Это еще один пример той опасности, которой ежедневно подвергаются журналисты со всего мира, освещающие конфликт. Мы надеемся, что будет проведено расследование», — сказал Дюжаррик, чьи слова приводит ТАСС.

Представитель генсека ООН также выразил соболезнования коллегам и родным погибшего журналиста.

«Мы выражаем искренние соболезнования всем коллегам в Reuters и семьям, желаем скорого выздоровления остальным журналистам», — сказал Дюжжарик.

Ранее в пятницу телеканал Al Manar сообщил, что журналист Reuters погиб в ходе обстрела Израилем территории Ливана. По данным канала, автомобиль с журналистами нескольких информагентств и съемочной группой канала «Аль-Джазира» попал под обстрел в пограничном районе Альма-эш-Шааб на юге страны. Позднее в этот же день агентство подтвердило гибель своего журналиста. Оно уточнило, что погибший — видеооператор Иссам Абдалла — входил в состав группы Reuters на юге Ливана, которая обеспечивала прямую видеосвязь.

Британская The Sun в свою очередь, сообщила, что число раненых в ходе обстрела репортеров составляет шесть человек. В их числе — двое других журналистов Reuters, Таер Аль-Судани и Махер Назех, а также сотрудники катарского канала «Аль-Джазира» Эли Брахья и Кармен Джухадар. Журналисты направлялись в зону обстрела наблюдательного пункта ливанских военнослужащих, о котором ранее сообщила пресс-служба армии Ливана.

Также в этот день Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной территорию в районе города Матула на севере страны у границы с Ливаном, где, по сообщению ЦАХАЛ, уже несколько дней отмечаются инциденты с представителями ливанской шиитской группировки «Хезболла».

До этого, 10 октября, в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли двое палестинских журналистов. По данным агентства, главный редактор новостного издания «Аль-Хамса» Саид Радван аль-Тавил и неназванный фотограф агентства «Хабар» погибли на рабочем месте после утреннего авиаудара израильских ВВС по башне Хаджи в Газе. Серьезные ранения также получил и был госпитализирован с ними в палату интенсивной терапии журналист Хишам аль-Наваджха.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.