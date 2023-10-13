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Армия Израиля объявила город Матула закрытой военной зоной

ЦАХАЛ: территория в районе города Матула объявлена закрытой военной зоной
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Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
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Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной территорию в районе города Матула на севере страны у границы с Ливаном, где уже несколько дней отмечаются инциденты с представителями ливанской шиитской группировки «Хезболла». Об этом 13 октября сообщила пресс-служба израильской армии.

«По итогам оценки ситуации было принято решение об установлении закрытой военной зоны в районе населенного пункта Матула», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Twitter.

В ЦАХАЛ уточнили, что вход на территорию строго запрещен. Военные попросили граждан проявлять бдительность и не заходить в этот район.

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Ранее в этот день экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Израиль может надолго застрять в секторе Газа, если начнет в нем наземную операцию против боевиков ХАМАС. Кнайсль отметила, что операция в Газе может спровоцировать эскалацию палестино-израильского конфликта. По ее мнению, в результате может открыться один или два фронта.

За день до этого, 11 октября, армия Израиля сообщила о проникновении в воздушное пространство страны с территории Ливана. В нескольких районах страны прозвучали сирены. 10 октября сигналы тревоги сработали в северных районах еврейского государства на границе с Ливаном. По сообщениям армии страны, сирены прозвучали в населенном пункте Шломи и ряде общин в этом районе. За день до этого, 9 октября, израильские военные зафиксировали обстрел со стороны Ливана. В этот же день «Хезболла» заявила об ударах по объектам израильской армии после гибели трех своих бойцов.

ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

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