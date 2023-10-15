Reuters призвало ЦАХАЛ расследовать гибель журналиста при обстреле Ливана

Агентство Reuters настояло на проведении Армией обороны Израиля тщательного расследования обстоятельств гибели своего фотокорреспондента, который на территории Ливана попал под обстрел вместе с другими своими коллегами. Соответствующая публикация была сделана 14 октября на сайте агентства.

«Мы призываем ЦАХАЛ (Армию обороны Израиля) провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование. Для журналистов очень важно иметь возможность свободно и безопасно освещать события», — приводятся в статье слова из заявления Reuters, которое подписали президент Пол Баскоберт и главный редактор Алессандра Галлони.

В заявлении агентства говорится, что оно запросило у Израиля гарантии того, что журналисты и работники Reuters в секторе Газа не станут объектами израильских военных операций там.

Ранее, 13 октября, телеканал Al Manar сообщил, что журналист Reuters погиб в ходе обстрела Израилем территории Ливана. По данным канала, автомобиль с журналистами нескольких информагентств и съемочной группой канала «Аль-Джазира» попал под обстрел в пограничном районе Альма-эш-Шааб на юге страны. Позднее в этот же день агентство подтвердило гибель своего журналиста. Оно уточнило, что погибший — видеооператор Иссам Абдалла — входил в состав группы Reuters на юге Ливана, которая обеспечивала прямую видеосвязь.

Британская The Sun в свою очередь, сообщила, что число раненых в ходе обстрела репортеров составляет шесть человек. В их числе — двое других журналистов Reuters, Таер Аль-Судани и Махер Назех, а также сотрудники катарского канала «Аль-Джазира» Эли Брахья и Кармен Джухадар. Журналисты направлялись в зону обстрела наблюдательного пункта ливанских военнослужащих, о котором ранее сообщила пресс-служба армии Ливана.

В этот же день официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН надеется на расследование гибели журналиста Reuters. По его словам, ООН глубоко обеспокоена возобновлением обстрелов на границе Израиля и Ливана, в результате которых есть жертвы среди журналистов.

Также в этот день Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной территорию в районе города Матула на севере страны у границы с Ливаном, где, по сообщению ЦАХАЛ, уже несколько дней отмечаются инциденты с представителями ливанской шиитской группировки «Хезболла».

До этого, 10 октября, в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли двое палестинских журналистов. По данным агентства, главный редактор новостного издания «Аль-Хамса» Саид Радван аль-Тавил и неназванный фотограф агентства «Хабар» погибли на рабочем месте после утреннего авиаудара израильских ВВС по башне Хаджи в Газе. Серьезные ранения также получил и был госпитализирован с ними в палату интенсивной терапии журналист Хишам аль-Наваджха.

Палестинское движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.