Минздрав Израиля заявил о 4 229 раненных в результате нападения ХАМАС

В больницы Израиля с начала эскалации конфликта были доставлены 4 229 раненых. Об этом сообщило интернет-издание The Times of Israel во вторник, 17 октября, со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным израильского минздрава, по состоянию на утро вторника 344 человека, получившие ранения в результате нападения боевиков движения ХАМАС, всё еще находятся в больницах. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Число жертв превышает 1,4 тыс.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи». 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.