Лавров обсудил с иранским коллегой региональные и экономические вопросы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери-Кяни 16 июля обсудил экономические и региональные вопросы, а также напомнил о том, что тот приглашен в Россию.

«Главы внешнеполитических ведомств также затронули ряд текущих вопросов двусторонней повестки дня. Подтвержден настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее укрепление всего комплекса дружественных российско-иранских отношений, выходящих на качественно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства», — говорится в сообщении в Telegram-канале МИД России.

Главы МИД также затронули вопрос конфликта Израиля и Палестины, указав, что требуется приложить все усилия для предотвращения эскалации напряженности. Более того, необходимо настоять на регулировании противоречий методами дипломатии.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Ранее уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров. Он уже провел встречи с главами МИД Швейцарии, с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии и с главами МИД Кувейта и Бахрейна.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.