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Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии в Нью-Йорке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 июля провел переговоры со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Об этом сообщили в МИД РФ.

Встреча проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ее организовали по инициативе швейцарской стороны, уточнили в делегации РФ.

«Мы специально спланировали эту встречу так, чтобы было удобно вам», — сказал Лавров перед началом переговорного процесса.

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Ранее в этот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Нью-Йорке встретился в Нью-Йорке с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе встречи российский дипломат отметил продуктивность диалога по украинскому конфликту между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время визита последнего в Москву 5 июля. Кроме того, министры обсудили поставки российского газа и нефти после прекращения их транзита через Украину и подтвердили важность совместных проектов Москвы и Будапешта в энергетической сфере.

16 июля сообщалось, что Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Ранее уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров.

Так, во вторник, 16 июля, на дебатах в СБ ООН глава МИД РФ подчеркнул, что НАТО развязала руками властей в Киеве кризис на Украине, а теперь альянсу мало этого конфликта и он продолжает нагнетать напряженность, подвергая опасности и другие регионы. Лавров также отметил, что Россия готова к поиску баланса интересов в контексте мирного урегулирования украинского кризиса. Он указал, что для мирного завершения конфликта Москва предлагает раз и навсегда устранить его первопричины.

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