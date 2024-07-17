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Экс-премьер Британии Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом

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Фото: X/BorisJohnson
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Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон 16 июля заявил, что встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

«Рад был встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после постыдного покушения на его жизнь», — написал он в соцсети X (бывш. Twiiter).

Как отметил Джонсон, в ходе встречи они обсудили Украину.

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Ранее, 15 июля, сообщалось, что Трамп встретился с самовыдвиженцем Робертом Кеннеди – младшим. Отмечается, что главной темой обсуждения было национальное единство.

Тогда же экс-президент США Дональд Трамп прибыл на национальный съезд Республиканской партии, впервые появившись на публичном мероприятии после покушения на митинге в штате Пенсильвания. Республиканец вышел к сторонникам с перевязанным ухом.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован снайпером ФБР. Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует посетить съезд Республиканской партии.

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