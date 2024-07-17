Экс-премьер Британии Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон 16 июля заявил, что встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
«Рад был встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после постыдного покушения на его жизнь», — написал он в соцсети X (бывш. Twiiter).
Как отметил Джонсон, в ходе встречи они обсудили Украину.
Ранее, 15 июля, сообщалось, что Трамп встретился с самовыдвиженцем Робертом Кеннеди – младшим. Отмечается, что главной темой обсуждения было национальное единство.
Тогда же экс-президент США Дональд Трамп прибыл на национальный съезд Республиканской партии, впервые появившись на публичном мероприятии после покушения на митинге в штате Пенсильвания. Республиканец вышел к сторонникам с перевязанным ухом.
Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован снайпером ФБР. Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует посетить съезд Республиканской партии.