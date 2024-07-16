Лавров заявил, что НАТО уже мало развязанной против РФ войны

НАТО мало той войны, которую альянс развязал против России. Об этом заявил 16 июля в Совете Безопасности ООН председатель совета, глава МИД России Сергей Лавров в ходе министерских дебатов на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

«Североатлантическому альянсу уже мало той войны, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, мало ему и всего пространства ОБСЕ», — сказал глава российской дипломатии.

Он добавил, что альянс разрушил основные договоренности в сфере контроля над вооружениями, а США продолжают нагнетать конфронтацию. Он напомнил, что на месте созданных вокруг АСЕАН инклюзивных механизмов Вашингтон и его союзники создают закрытые конфронтационные блоки.

«На днях замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что США и союзники «должны готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе», — добавил министр.

Ранее, 7 июля, глава МИД РФ отметил, что запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты не могли бы достичь территории России без прямого участия США в вопросе целеуказания и наведения. При этом он обратил внимание, что США и НАТО уверяют, что не воюют с Россией.

Он назвал подобные действия Запада плохой миной при плохой игре.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. Повреждения получили два многоквартирных дома и 36 частных, а также 24 автомобиля.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений. Тогда же Лавров заявил, что вооружение, поставляемое Украине из США, не может быть использовано без участия американских военных.

При этом 3 июля помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О'Брайен заявил, что ВСУ разрешат наносить удары по российским территориям на большие расстояния в случае, если Россия «расширит фронт». Также накануне спикер Пентагона Патрик Райдер назвал допустимым применение американского вооружения для ударов по Крыму.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.