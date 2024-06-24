В МИД РФ назвали несомненной причастность США к удару по Севастополю
Причастность США к удару по Севастополю не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты побуждают Киев к совершению актов международного терроризма и убийству мирных российских граждан. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства 24 июня.
«Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток, ведут их руками войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма», — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые были снаряжены кассетными боевыми частями. Кроме того, специалисты США вводили полетные задания, основанные на собственных данных спутниковой разведки, а в небе вблизи Крыма дежурил разведывательный беспилотник США Global Hawk.
Кроме того, министерство обратило внимание на отсутствие осуждения действий Украины со стороны международных организаций. Ведомство призвало их дать должную оценку «варварским деяниям».
ВСУ нанесли удар по Севастополю накануне, 23 июня. В результате погибли четыре человека, 153 пострадали. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
По последним данным, после атаки украинских боевиков в больницах остаются 79 человек. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уточнил 24 июня, что 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее ритуальным преступлением, потому что Украина нанесла удар в День Святой Троицы. Минобороны РФ возложило ответственность за случившееся на Вашингтон, отметив, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.