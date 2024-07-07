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Сюжет:

Лавров исключил возможность обстрела территории РФ ракетами ВСУ без помощи США

Лавров: об ответе РФ на участие США в наведении ракет ВСУ скоро станет известно
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Фото: РИА Новости
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Запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты не могли бы достичь территории России без прямого участия США в вопросе целеуказания и наведения. Об этом 7 июля заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Об этом подробнейшим образом говорил президент [России Владимир Путин], когда он объяснил, как действуют ATACMS и прочие дальнобойные вооружения, которые США поставляют Украине. Для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников эти ракеты никуда бы не полетели», — подчеркнул Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в США и НАТО уверяют, что не воюют с Россией.

«Это плохая мина при плохой игре. И они это прекрасно понимают», — прокомментировал Лавров.

Также Лавров, отвечая на вопрос об ответе РФ на обстрелы регионов заявил, что в скором времени о нем станет известно.

Ранее, 5 июня, Путин заявил, что украинские военные не могут самостоятельно распоряжаться западным оружием. В частности, он объяснил принцип работы оружия дальнего радиуса действия. ВСУ не могут самостоятельно выбрать цель и нанести по ней удар высокоточным оружием. Украинцы чисто технологически не способны это сделать, потому что для этого нужны спутниковая разведка, формирование полетного задания и его ввод в ракетную систему. Эти задачи курируют западные советники, подчеркнул тогда президент.

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23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. Повреждения получили два многоквартирных дома и 36 частных, а также 24 автомобиля.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений. Тогда же Лавров заявил, что вооружение, поставляемое Украине из США, не может быть использовано без участия американских военных.

При этом 3 июля помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О'Брайен заявил, что ВСУ разрешат наносить удары по российским территориям на большие расстояния в случае, если Россия «расширит фронт». Также накануне спикер Пентагона Патрик Райдер назвал допустимым применение американского вооружения для ударов по Крыму.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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