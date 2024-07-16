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Лавров встретился с главой МИД Венгрии Сийярто

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Нью-Йорке во вторник, 16 июля, встретился в Нью-Йорке с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Добрый день всем!» — сказал Сийярто по-русски, войдя в комнату переговоров, где уже собралась российская делегация.

Лавров в ходе встречи обратил внимание на продуктивность диалога по украинскому конфликту между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время визита последнего в Москву 5 июля. Глава МИД РФ отметил важность встречи с венгерским коллегой для обсуждения выполнения договоренностей между Путиным и Орбаном.

Также министры обсудили поставки российского газа и нефти после прекращения их транзита через Украину. Министры подтвердили важность совместных проектов Москвы и Будапешта в энергетической сфере.

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Ранее в этот день Сийярто сообщил «Известиям», что Венгрия выступает за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Министр указал, что поставки оружия не изменили ситуацию на поле боя и в этом конфликте гибнет всё больше людей. Он добавил, что Будапешт продолжит свою миротворческую миссию, несмотря на давление, с которым сталкивается из-за нее в ЕС.

Тогда же Лавров в Совете Безопасности (СБ) ООН отметил, что Россия готова искать баланс интересов в вопросе мирного разрешения украинского кризиса. Глава МИД РФ подчеркнул, что урегулирование должно обязательно включать в себя устранение угроз для России со стороны Запада, а также полную ликвидацию всех причин украинского конфликта.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Для этого нужно, чтобы Киев отказался от плана интеграции в НАТО и вывел свои войска из российских регионов.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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