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Лавров заявил о готовности РФ искать баланс интересов для урегулирования на Украине

Лавров: РФ готова к поиску баланса интересов для урегулирования на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия готова к поиску баланса интересов в контексте мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом во вторник, 16 июля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе министерских дебатов на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства» в Совете Безопасности (СБ) ООН.

«При согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности. Европа рискует отстать от этого объективного исторического процесса. Мы к поиску баланса интересов готовы», — сказал Лавров.

Он указал, что для мирного завершения конфликта Москва предлагает раз и навсегда устранить его первопричины. Лавров подчеркнул, что урегулирование должно включать в себя снятие угроз для России, исходящих со стороны Запада.

Ранее во вторник на дебатах в СБ ООН глава МИД РФ подчеркнул, что НАТО развязала руками властей в Киеве кризис на Украине, а теперь альянсу мало этого конфликта и он продолжает нагнетать напряженность, подвергая опасности и другие регионы.

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Тогда же газета The New York Times сообщила, что власти на Украине планируют завершить конфликт с Россией путем переговоров. Накануне, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что российская делегация должна принять участие во второй конференции мирному разрешению конфликта. Он также рассказал, что подготовку к этому саммиту планируется закончить к ноябрю. В Кремле в ответ на это попросили Зеленского объяснить, что он имел в виду под второй мирной конференцией.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 16 июля назвал заявления украинской стороны о готовности к переговорам «очковтирательством» и пустыми словами. Дипломат напомнил, что Зеленский подписал указ о запрете диалога с Россией, а также Киев продвигает именно «формулу мира» украинского лидера и не желает предметно обсуждать другие инициативы.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы реализовать это, Киев должен официально отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести свои войска из регионов РФ.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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