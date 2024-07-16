Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, должен уточнить, что он имеет в виду под «саммитом мира». Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Поэтому, что он имеет в виду, наверное, надо сначала понять», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» на открытии участка трассы М-11 «Нева». Отрывок опубликован в Telegram-канале издания.

Накануне Зеленский заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. Для этого планируется выработать план на трех встречах — по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде.

О планах Киева провести вторую встречу по мирному урегулированию с участием России до президентских выборов в США стало известно 11 июля. В тот же день замглавы МИД РФ Михаил Галузин исключил участие России в новом саммите по Украине, поскольку Москва по-прежнему слышит прежнюю ультимативную риторику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что вероятный саммит по Украине не имеет содержательной части.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.